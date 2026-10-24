Шесть голов и удаление тренера: чем завершилась битва "Наполи" и "Ромы"

"Наполи" и "Рома" сыграли вничью в центральном матче восьмого тура чемпионата Италии. Поединок завершился со счетом 3:3 , а команды подарили болельщикам шесть голов и напряженную концовку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход поединка

В начале встречи активнее действовали гости, однако счет открыли неаполитанцы. На 28-й минуте Андре-Франк Замбо Ангисса эффектным ударом через себя отправил мяч в ворота "Ромы".

В конце первого тайма хозяева могли увеличить преимущество, но голкипер Пьерлуиджи Голлин спас команду после удара Матиаса Оливеры. В ответ Брайан Кристанте попал в стойку ворот "Наполи".

Сразу после перерыва хозяева забили во второй раз. На 48-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество своей команды.

Однако "Рома" сумела возвратиться в игру. На 69-й минуте Матиас Суле сократил отставание, а еще через пять минут Леандро Балерди сравнял счет.

На 83-й минуте Мактоминей оформил дубль и снова вывел "Наполи" вперед. Однако удержать победу хозяевам не удалось: на 90-й минуте Балерди также забил второй раз и установил окончательный счет.

В конце встречи не обошлось без удаления. Главный тренер "Наполи" Массимилиано Аллегри получил красную карточку за споры с арбитром и был вынужден покинуть техническую зону.

Турнирное положение

После результативной ничьей "Рома" набрала 18 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице Серии А.

"Наполи" имеет 11 баллов и занимает десятую позицию.

В следующем туре римляне 27 октября будут принимать "Кальяри", а неаполитанцы 28 октября встретятся с "Монцой".

Серия А, 8-й тур "Наполи" – "Рома" – 3:3 (1:0)

Голы: Ангисса, 28, Мактоминей, 48, 83 – Суле, 69, Балерди, 74, 90.