Петраков официально возглавил "Кривбасс": детали контракта

Криворожский "Кривбасс" официально объявил о назначении Александра Петракова главным тренером первой команды. 69-летний специалист, ранее возглавлявший сборные Украины и Армении, сменил на этом посту нидерландца Патрика ван Леувена.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Кривбасса" .

Детали назначения и первые впечатления

Контракт с новым наставником рассчитан до завершения сезона 2027/28 с возможностью продления еще на один год.

Тренер рассказал, что переговоры с руководством клуба прошли достаточно быстро.

Сначала с ним связался генеральный директор Владимир Баенко, а уже на следующий день состоялась встреча с президентом клуба Константином Караманицем. Разговор длился около пяти часов.

По словам специалиста, немаловажную роль в его решении сыграло отношение руководства.

"Тогда я понял, что меня здесь действительно хотят видеть, а это для меня очень важно", – сказал он.

Новый наставник также положительно оценил клубную инфраструктуру. Ему уже показали тренировочную базу, а сам тренер приступил к знакомству с футболистами и формированию тренерского штаба.

Какой футбол планирует поставить тренер

Специалист рассказал, что остается поклонником вертикального футбола, предусматривающего быстрый переход от обороны к атаке.

"Для меня ключевое – это быстрый переход от обороны к атаке, максимальная самоотдача и чтобы в глазах игроков горел огонь", – объяснил он.

В то же время наставник подчеркнул, что пока не готов делать выводы о физической форме футболистов. Сначала он хочет поближе познакомиться с командой и оценить ее возможности во время тренировочного процесса.

Криворожцы находятся в нижней части турнирной таблицы УПЛ, поэтому перед новым тренером стоит задача улучшить результаты команды.

Самым большим достижением специалиста остается победа со сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2019 года. В 2021-2022 годах он возглавлял национальную сборную Украины, а затем работал со сборной Армении.

Ближайший матч "Кривбасс" проведет 25 октября . В 10-м туре УПЛ команда на выезде встретится с черновицкой "Буковиной".