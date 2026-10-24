Слухи подтвердились: "Кривбасс" простился с ван Леувеном

Криворожский "Кривбасс" официально объявил о прекращении сотрудничества с наставником Патриком ван Леувеном. Нидерландский специалист ушел из клуба после полутора сезонов работы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Кривбасса" .

Отставка специалиста

О прекращении сотрудничества между "Кривбассом" и ван Леувеном слухи распространялись в последние дни. Тогда же сообщалось, что стороны договорились о прощании по финансовым вопросам в клубе. Однако официально причины расторжения контракта в клубе не назвали.

Согласно тем же слухам, новым наставником криворожского клуба должен стать Александр Петраков. "Кривбасс" занимает последнее место в УПЛ - в активе одна победа, две ничьи и четыре поражения в семи матчах (еще три игры при участии "Кривбасса" были перенесены).

Карьера ван Леувена

Нидерландский специалист возглавил "красно-белых" в июне 2025 года. С тех пор ван Леувен тренировал "Кривбасс" в 41-м официальном матче. Из них 37 пришлись на УПЛ и еще четыре – на Кубок Украины.

В чемпионате "красно-белые" одержали 14 побед, к которым добавил три победы в кубковых матчах. В Украине ван Леувен раньше работал с "Зарей" и "Шахтером".