Чутки підтвердились: "Кривбас" попрощався із ван Леувеном

Криворізький "Кривбас" офіційно оголосив про припинення співпраці з наставником Патріком ван Леувеном. Нідерландський фахівець пішов з клубу після півтора сезони роботи.

Відставка фахівця

Про припинення співпраці між "Кривбасом" та ван Леувеном чутки ширились останніми днями. Тоді ж повідомлялось, що сторони домовилися про прощання через фінансові питання у клубі. Втім, офіційно причини розірвання контракту в клубі не назвали.

Згідно з тими ж чутками, новим наставником криворізького клубу має стати Олександр Петраков. "Кривбас" наразі посідає останнє місце в УПЛ - в активі одна перемога, дві нічиї та чотири поразки в семи матчах (ще три гри за участі "Кривбаса" були перенесені).

Кар'єра ван Леувена

Нідерландський фахівець очолив "червоно-білих" у червні 2025-го року. Відтоді ван Леувен тренував "Кривбас" в 41 офіційному матчі. З них 37 припали на УПЛ і ще чотири - на Кубок України.

У чемпіонаті "червоно-білі" здобули 14 перемог, до яких додав три перемоги в кубкових матчах. В Україні ван Леувен раніше працював із "Зорею" і "Шахтарем".