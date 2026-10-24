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Футбол 24 жовтня 2026 · 14:25

Чутки підтвердились: "Кривбас" попрощався із ван Леувеном

Зміни на тренерському містку криворізького клубу обговорювались не перший день
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чутки підтвердились: "Кривбас" попрощався із ван Леувеном
Ван Леувен провів на чолі "червоно-білих" півтора сезони (Фото: ФК "Кривбас")

Криворізький "Кривбас" офіційно оголосив про припинення співпраці з наставником Патріком ван Леувеном. Нідерландський фахівець пішов з клубу після півтора сезони роботи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Кривбаса".

Відставка фахівця

Про припинення співпраці між "Кривбасом" та ван Леувеном чутки ширились останніми днями. Тоді ж повідомлялось, що сторони домовилися про прощання через фінансові питання у клубі. Втім, офіційно причини розірвання контракту в клубі не назвали.

Згідно з тими ж чутками, новим наставником криворізького клубу має стати Олександр Петраков. "Кривбас" наразі посідає останнє місце в УПЛ - в активі одна перемога, дві нічиї та чотири поразки в семи матчах (ще три гри за участі "Кривбаса" були перенесені).

Кар'єра ван Леувена

Нідерландський фахівець очолив "червоно-білих" у червні 2025-го року. Відтоді ван Леувен тренував "Кривбас" в 41 офіційному матчі. З них 37 припали на УПЛ і ще чотири - на Кубок України.

У чемпіонаті "червоно-білі" здобули 14 перемог, до яких додав три перемоги в кубкових матчах. В Україні ван Леувен раніше працював із "Зорею" і "Шахтарем".

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" також звільнило головного тренера - про відставку Ігоря Костюка стало відомо після поразки від "Полісся".

Теги: Футбол УПЛ
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