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Баскетбол 23 жовтня 2026 · 22:04

"Соколи" дотиснули "Говерлу" в овертаймі, пʼята перемога "Київ-Баскета": результати української Суперліги

Харківський клуб міг втратити перемогу в кінцівці зустрічі, а кияни не залишили шансів господарям після програної першої чверті
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Соколи" дотиснули "Говерлу" в овертаймі, пʼята перемога "Київ-Баскета": результати української Суперліги
"Київ-Баскет" наздогнав лідерів (Фото: ФБУ)

У п’ятницю, 23 жовтня, відбулися ще два матчі регулярного чемпіонату Суперліги. "Харківські Соколи" в овертаймі перемогли "Прикарпаття-Говерлу", а "Київ-Баскет" на виїзді розгромив "Хмельницький".

Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.

"Харківські Соколи" вирвали перемогу в овертаймі

Харків'яни здолали "Прикарпаття-Говерлу" на виїзді з рахунком 73:69 за підсумками овертайму. Основний час завершився внічию - 62:62.

Гості краще провели першу половину зустрічі та пішли на велику перерву з перевагою в дев’ять очок - 36:27. Однак після перерви господарі перехопили ініціативу й виграли третю чверть із рахунком 22:8.

У заключній десятихвилинці "Соколи" відіграли відставання. За секунду до фінальної сирени Олексій Соловйов влучив важливий кидок і перевів матч в овертайм, де харків’яни дотиснули суперника.

Найрезультативнішими у складі переможців стали Олексій Соловйов і Дмитро Клебан, які набрали по 15 очок. Соловйов також зробив шість підбирань, а Клебан додав п’ять.

"Прикарпаття-Говерла" - "Харківські Соколи" - 69:73 (15:21, 12:15, 22:8, 13:18, 7:11)

"Київ-Баскет" упевнено переміг "Хмельницький"

В іншому матчі дня столичний "Київ-Баскет" на виїзді розгромив "Хмельницький". Господарі краще розпочали зустріч і виграли першу чверть із рахунком 22:12. На початку другої десятихвилинки перевага "Хмельницького" сягнула 12 очок, але кияни поступово скоротили відставання та пішли на перерву за рахунку 25:29.

Після великої перерви "Київ-Баскет" повністю перехопив контроль над грою. Столична команда виграла третю чверть 22:11, а заключну - 25:11, забезпечивши переконливу перемогу.

Головним героєм у складі киян став Назар Холод, який набрав 17 очок і зробив п’ять підбирань. Ще 12 очок додав Хант, а Кабацюра завершив матч із 11 балами.

Завдяки перемозі "Київ-Баскет" зрівнявся за кількістю виграшів із лідером Суперліги - "Запоріжжям".

"Хмельницький" - "Київ-Баскет" - 51:72 (22:12, 7:13, 11:22, 11:25)

Наступні матчі

Обидві команди повернуться на майданчик у неділю, 25 жовтня:

  • 15:00. "Прикарпаття-Говерла" - "Київ-Баскет"
  • 16:00. "Хмельницький" - "Харківські Соколи"

Раніше ми розповідали про результати двох інших матчів ігрового дня в Суперлізі - перемоги здобули "Ніко-Баскет" та "Рівне".

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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