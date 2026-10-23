"Соколи" дотиснули "Говерлу" в овертаймі, пʼята перемога "Київ-Баскета": результати української Суперліги

У п’ятницю, 23 жовтня, відбулися ще два матчі регулярного чемпіонату Суперліги. "Харківські Соколи" в овертаймі перемогли "Прикарпаття-Говерлу", а "Київ-Баскет" на виїзді розгромив "Хмельницький".

"Харківські Соколи" вирвали перемогу в овертаймі

Харків'яни здолали "Прикарпаття-Говерлу" на виїзді з рахунком 73:69 за підсумками овертайму. Основний час завершився внічию - 62:62.

Гості краще провели першу половину зустрічі та пішли на велику перерву з перевагою в дев’ять очок - 36:27. Однак після перерви господарі перехопили ініціативу й виграли третю чверть із рахунком 22:8.

У заключній десятихвилинці "Соколи" відіграли відставання. За секунду до фінальної сирени Олексій Соловйов влучив важливий кидок і перевів матч в овертайм, де харків’яни дотиснули суперника.

Найрезультативнішими у складі переможців стали Олексій Соловйов і Дмитро Клебан, які набрали по 15 очок. Соловйов також зробив шість підбирань, а Клебан додав п’ять.

"Прикарпаття-Говерла" - "Харківські Соколи" - 69:73 (15:21, 12:15, 22:8, 13:18, 7:11)

"Київ-Баскет" упевнено переміг "Хмельницький"

В іншому матчі дня столичний "Київ-Баскет" на виїзді розгромив "Хмельницький". Господарі краще розпочали зустріч і виграли першу чверть із рахунком 22:12. На початку другої десятихвилинки перевага "Хмельницького" сягнула 12 очок, але кияни поступово скоротили відставання та пішли на перерву за рахунку 25:29.

Після великої перерви "Київ-Баскет" повністю перехопив контроль над грою. Столична команда виграла третю чверть 22:11, а заключну - 25:11, забезпечивши переконливу перемогу.

Головним героєм у складі киян став Назар Холод, який набрав 17 очок і зробив п’ять підбирань. Ще 12 очок додав Хант, а Кабацюра завершив матч із 11 балами.

Завдяки перемозі "Київ-Баскет" зрівнявся за кількістю виграшів із лідером Суперліги - "Запоріжжям".

"Хмельницький" - "Київ-Баскет" - 51:72 (22:12, 7:13, 11:22, 11:25)

Наступні матчі

Обидві команди повернуться на майданчик у неділю, 25 жовтня: