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Футбол 18 жовтня 2026 · 18:03

Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера "Динамо": хто його замінить

Ігор Суркіс ухвалив кадрове рішення після невдалого матчу дев'ятого туру УПЛ
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера "Динамо": хто його замінить
Ігор Костюк на прес-конференції після поразки від "Полісся" (фото: ФК Динамо)
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Київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди. Рішення ухвалив президент столичного клубу Ігор Суркіс після поразки від житомирського "Полісся" в дев'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сайт київського "Динамо".

Поразка від "Полісся" призвела до відставки

У неділю, 18 жовтня, "Динамо" поступилося "Поліссю" в Житомирі з рахунком 1:3, граючи у більшості з п'ятої хвилини.

Після завершення зустрічі керівництво столичного клубу ухвалило рішення про зміну головного тренера.

Хто готуватиме "Динамо" до наступних матчів

Виконувати обов'язки головного тренера київської команди тимчасово буде Мацей Кендзьорек.

Саме він готуватиме футболістів до найближчих поєдинків української Прем'єр-ліги.

Першим випробуванням для команди після тренерських змін стане зустріч із "Кудрівкою", запланована на 23 жовтня.

Наразі про призначення постійного головного тренера "Динамо" не повідомляється.

Нагадаємо, що "Полісся" у меншості перемогло "Динамо" в центральній битві УПЛ.

Теги: УПЛ
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УПЛ 18 жовтня 18:00
Карпати - : - Епіцентр
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