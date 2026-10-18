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Футбол 18 жовтня 2026 · 16:55

Хет-трик Краснопіра: "Полісся" у меншості розтрощило "Динамо" в центральній битві УПЛ (відео)

Кияни грали без Бущана, а житомирці вже на початку зустрічі залишились без основного голкіпера
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хет-трик Краснопіра: "Полісся" у меншості розтрощило "Динамо" в центральній битві УПЛ (відео)
Матч "Полісся" – "Динамо" (фото: ФК "Полісся")
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Житомирське "Полісся" у фантастичному за драматургією матчі 9-го туру УПЛ здобуло яскраву перемогу над київським "Динамо". Граючи понад 85 хвилин у десятирьох через раннє вилучення воротаря, господарі здолали суперника завдяки хет-трику Ігоря Краснопіра.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 9-й тур

"Полісся" – "Динамо" – 3:1

Голи: Краснопір, 26, 68 (з пенальті), 76 – Михавко, 19

Вилучення: Кудрик ("Полісся"), 5 (пряма червона)

Принциповість битви та фактор Бущана

На полі зійшлися прямі конкуренти, які переслідують "Шахтар" і прагнуть кинути виклик "гірникам" у гонці за "золотом". "Полісся" перед грою перебувало у таблиці на 2-й сходинці (19 очок), "Динамо" – на 3-й (16 пунктів).

Градус протистояння традиційно підігрівала й історія останніх зустрічей, яка регулярно супроводжувалася суддівськими суперечками та гучними скандалами після гри.

У зв'язку з юридичними нюансами орендного договору "біло-сині" не змогли виставати на гру основного голкіпера Георгія Бущана, який належить саме "Поліссю". До слова, Бущан після свого вересневого переходу до столиці видав вражаючу серію, втримавши свої ворота "сухими" у чотирьох поєдинках поспіль.

За його відсутності останній рубіж киян закривав Руслан Нещерет, який щойно повернувся з лазарету.

Червона картка Кудрика

Центральний поєдинок туру в Житомирі розпочався зi справжнього шоку для господарів. Вже на 5-й хвилині голкіпер "Полісся" Олег Кудрик припустився помилки, після чого заблокував удар Володимира Бражка рукою поза межами штрафного майданчика. Арбітр Максим Козиряцький після перегляду ВАР вилучив кіпера з поля. Тренерському штабу "вовків" довелося терміново змінювати структуру гри та випускати у ворота Євгенія Волинця.

Попри чисельну меншість, житомиряни не знітилися. Хоча Тарас Михавко на 19-й хвилині вивів "Динамо" вперед після розіграшу кутового, "Полісся" швидко відновило паритет – також після кутового. На 26-й хвилині Краснопір опинився сам біля ближньої штанги й спокійно пробив у ближній кут.

Одразу після цього гру довелося зупинити через димову завісу від фанатів, а згодом – через повітряну тривогу.

Повернення на поле у першому таймі запам'яталося жорсткою боротьбою та серією сейвів Нещерета та Волинця. Суперники пішли на перерву за рахунку 1:1.

Хет-трик Краснопіра та бенефіс "вовків" у меншості

Друга половина зустрічі перетворилася на особистий триумф Ігоря Краснопіра. На 66-й хвилині під час хаосу у штрафному майданчику киян Нещерет збив Сергія Чоботенка. Після підказки ВАР арбітр вказав на позначку, і Краснопір холоднокровно реалізував пенальті, вивівши житомирян уперед.

Динамівці кинулися відграватися, проте Волинець демонстрував неймовірну надійність на останньому рубежі, відбивши небезпечні удари Владислава Дубінчака та Кеассе Ба. А на 76-й хвилині "Полісся" зняло всі питання щодо переможця: Богдан Михайліченко ідеальною передачею вивів Краснопіра один на один із Нещеретом, і нападник тонким ударом оформив хет-трик – 3:1.

Коли до кінця матчу залишалися лічені секунди, над стадіоном знову пролунала повітряна тривога. Командам довелося чекати, щоб вже лише фориально завершити поєдинок.

"Полісся" набрало 22 пункти і продовжує перебувати на другому місці в таблиця, відстаючи від "Шахтаря" (24 очки). "Динамо" з 16-ма балами поки залишається третім.

Раніше "Шахтар" здобув непросту перемогу над "Колосом" у матчі УПЛ.

Теги: Динамо УПЛ Полісся Футбол
Головні матчі
УПЛ 18 жовтня 13:00
Полісся - : - Динамо
УПЛ 18 жовтня 13:00
Кривбас - : - ЛНЗ
АПЛ 18 жовтня 16:00
Лідс - : - Манчестер Юнайтед
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