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Футбол 17 жовтня 2026 · 20:40

"Шахтар" змусив понервувати перед "Інтером": три голи та вилучення в матчі з "Колосом"

Донеччани забезпечили перевагу ще до перерви, але пропущений наприкінці зустрічі м'яч повернув інтригу в протистояння
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Шахтар" змусив понервувати перед "Інтером": три голи та вилучення в матчі з "Колосом"
"Шахтар" – "Колос" (фото : УПЛ)
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Донецький "Шахтар" здобув непросту перемогу над ковалівським "Колосом" у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана двічі забила в першому таймі, однак наприкінці зустрічі дозволила супернику скоротити відставання.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

"Шахтар" забезпечив перевагу ще до перерви

Матч із "Колосом" став для "гірників" другим за чотири дні. З огляду на щільний календар тренерський штаб донеччан провів ротацію складу. З перших хвилин на поле вийшли одразу вісім нових гравців.

Попри кадрові зміни, "Шахтар" швидко захопив ініціативу та відкрив рахунок уже на 10-й хвилині. Вінісіус Тобіас змістився з флангу ближче до штрафного майданчика та влучним ударом відправив м'яч у ближній кут воріт Івана Пахолюка.

Цей гол став ювілейним для донецького клубу – 1250-м домашнім м'ячем "Шахтаря" в історії виступів у чемпіонатах України.

На 36-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Єгор Назарина виконав подачу зі штрафного, а Валерій Бондар результативним ударом завершив атаку.

"Колос" повернув інтригу перед фінальним свистком

У другому таймі донеччани тривалий час утримували здобуту перевагу. Однак гості не відмовлялися від спроб змінити перебіг протистояння.

На 84-й хвилині ковалівці скоротили відставання. Після перехоплення м'яча футболісти "Колоса" організували швидку атаку, яку результативним ударом завершив косоварський нападник Ардіт Тахірі.

Пропущений гол повернув інтригу в матч, адже гостям залишалося забити лише один м'яч, щоб урятувати нічию.

Проте на 90-й хвилині становище "Колоса" ускладнилося. Капітан команди Андрій Цуріков отримав червону картку, залишивши ковалівців у меншості.

У підсумку "Шахтар" утримав переможний результат і здобув восьму перемогу в дев'яти матчах чемпіонату. Донеччани збільшили свій доробок до 24 очок та зберегли одноосібне лідерство в УПЛ.

Тепер команда Арди Турана може зосередитися на Лізі чемпіонів. Уже в середу, 21 жовтня, "гірники" зіграють на виїзді проти міланського "Інтера".

УПЛ. 9-й тур

"Шахтар" – "Колос" – 2:1 (2:0)

Голи: Вінісіус Тобіас, 10, Бондар, 36 – Тахірі, 84.

Вилучення: Цуріков, 90 ("Колос").

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Теги: УПЛ
Головні матчі
УПЛ 17 жовтня 18:00
Шахтар - : - Колос
WBO - надважка вага 18 жовтня 00:00
Даніель Дюбуа - : - Фабіо Вордлі
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