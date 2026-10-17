"Шахтер" заставил понервничать перед "Интером": три гола и удаление в матче с "Колосом"

Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над ковалевским "Колосом" в девятом туре украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана дважды забила в первом тайме, однако в конце встречи позволила сопернику сократить отставание.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Матч с "Колосом" стал для "горняков" вторым за четыре дня. Учитывая плотный календарь, тренерский штаб дончан провел ротацию состава. С первых минут на поле вышли сразу восемь новых игроков.
Несмотря на кадровые изменения, Шахтер быстро захватил инициативу и открыл счет уже на 10-й минуте. Винисиус Тобиас сместился с фланга ближе к штрафной и точным ударом отправил мяч в ближний угол ворот Ивана Пахолюка.
Этот гол стал юбилейным для донецкого клуба - 1250-м домашним мячом "Шахтера" в истории выступлений в чемпионатах Украины.
На 36-й минуте хозяева удвоили преимущество. Егор Назарина выполнил подачу со штрафного, а Валерий Бондарь результативным ударом завершил атаку.
Во втором тайме дончане долгое время удерживали полученное преимущество. Однако гости не отказывались от попыток изменить ход противостояния.
На 84-й минуте кузнецы сократили отставание. После перехвата мяча футболисты "Колоса" организовали скорую атаку, которую результативным ударом завершил косоварский нападающий Ардит Тахири.
Пропущенный гол вернул интригу в матч, ведь гостям оставалось забить всего один мяч, чтобы спасти ничью.
Однако на 90-й минуте положение "Колоса" осложнилось. Капитан команды Андрей Цуриков получил красную карточку, оставив кузнецов в меньшинстве.
В итоге "Шахтер" удержал победный результат и одержал восьмую победу в девяти матчах чемпионата. Дончане увеличили свои наработки до 24 очков и сохранили единоличное лидерство в УПЛ.
Теперь команда Арды Турана может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Уже в среду, 21 октября, "горняки" сыграют на выезде против миланского "Интера".
УПЛ. 9-й тур
"Шахтер" – "Колос" – 2:1 (2:0)
Голы: Винисиус Тобиас, 10, Бондарь, 36 – Тахири, 84.
Удаление: Цуриков, 90 ("Колос").
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