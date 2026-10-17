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Футбол 17 октября 2026 · 20:40

"Шахтер" заставил понервничать перед "Интером": три гола и удаление в матче с "Колосом"

Дончане обеспечили преимущество еще до перерыва, но пропущенный в конце встречи мяч вернул интригу в противостояние
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Шахтер" заставил понервничать перед "Интером": три гола и удаление в матче с "Колосом"
"Шахтер" – "Колос" (фото : УПЛ)
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Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над ковалевским "Колосом" в девятом туре украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана дважды забила в первом тайме, однако в конце встречи позволила сопернику сократить отставание.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

"Шахтер" обеспечил преимущество еще до перерыва

Матч с "Колосом" стал для "горняков" вторым за четыре дня. Учитывая плотный календарь, тренерский штаб дончан провел ротацию состава. С первых минут на поле вышли сразу восемь новых игроков.

Несмотря на кадровые изменения, Шахтер быстро захватил инициативу и открыл счет уже на 10-й минуте. Винисиус Тобиас сместился с фланга ближе к штрафной и точным ударом отправил мяч в ближний угол ворот Ивана Пахолюка.

Этот гол стал юбилейным для донецкого клуба - 1250-м домашним мячом "Шахтера" в истории выступлений в чемпионатах Украины.

На 36-й минуте хозяева удвоили преимущество. Егор Назарина выполнил подачу со штрафного, а Валерий Бондарь результативным ударом завершил атаку.

"Колос" вернул интригу перед финальным свистком

Во втором тайме дончане долгое время удерживали полученное преимущество. Однако гости не отказывались от попыток изменить ход противостояния.

На 84-й минуте кузнецы сократили отставание. После перехвата мяча футболисты "Колоса" организовали скорую атаку, которую результативным ударом завершил косоварский нападающий Ардит Тахири.

Пропущенный гол вернул интригу в матч, ведь гостям оставалось забить всего один мяч, чтобы спасти ничью.

Однако на 90-й минуте положение "Колоса" осложнилось. Капитан команды Андрей Цуриков получил красную карточку, оставив кузнецов в меньшинстве.

В итоге "Шахтер" удержал победный результат и одержал восьмую победу в девяти матчах чемпионата. Дончане увеличили свои наработки до 24 очков и сохранили единоличное лидерство в УПЛ.

Теперь команда Арды Турана может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Уже в среду, 21 октября, "горняки" сыграют на выезде против миланского "Интера".

УПЛ. 9-й тур

"Шахтер" – "Колос" – 2:1 (2:0)

Голы: Винисиус Тобиас, 10, Бондарь, 36 – Тахири, 84.

Удаление: Цуриков, 90 ("Колос").

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Теги: УПЛ
Главные матчи
УПЛ 17 октября 18:00
Шахтер - : - Колос
WBO - супертяжелый вес 18 октября 00:00
Даниэль Дюбуа - : - Фабио Вордли
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