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Футбол 17 октября 2026 · 18:08

Четыре гола и два пенальти: "Кудровка" сенсационно разгромила "Буковину" в УПЛ

Аутсайдер чемпионата одержал первую победу в сезоне
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Четыре гола и два пенальти: "Кудровка" сенсационно разгромила "Буковину" в УПЛ
Игроки "Кудровки" празднуют второй гол (фото: ФК "Кудровка")
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В субботу, 17 октября, "Кудровка" одержала первую победу в сезоне украинской Премьер-лиги, разгромив черновицкую "Буковину" в девятом туре. Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва, а во втором тайме довели дело до убедительного результата.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Два быстрых гола

Поединок на ровенском стадионе "Авангард" начался по сценарию хозяев.

Уже на третьей минуте Денис Свитюха открыл счет. Результативную передачу в этом эпизоде дал Фетес Макоссо.

Пропущенный в самом начале мяч заставил "Буковину" оказаться в роли догоняющей команды практически со стартового свистка.

Ситуация для гостей осложнилась на 16-й минуте. "Кудровка" получила право на одиннадцатиметровый удар, который реализовал Думанюк. До завершения первого тайма счет не поменялся.

Окончательный разгром

После перерыва хозяева не стали ограничиваться полученным преимуществом. Уже на 50-й минуте Иван Петряк довел счет до 3:0.

Третий пропущенный мяч существенно усложнил положение черновчан, но гости довольно быстро сумели ответить.

На 57-й минуте арбитр назначил второй пенальти в матче, на этот раз в ворота "Кудровки". К отметке подошел Виталий Дахновский, реализовавший одиннадцатиметровый и сокративший отставание до двух голов.

Этот эпизод оставлял "Буковине" возможность сразиться за результат, однако для спасения команде нужно было забивать по меньшей мере дважды.

Следующий гол снова записали на свой счет хозяева. На 79-й минуте Обус отличился четвертым мячом "Кудровки" и установил окончательный результат.

Таким образом, хозяева впервые в сезоне завоевали три очка за один матч, прервав серию из восьми поединков без побед.

"Кудровка" – "Буковина" – 4:1 (2:0)

Голы: Свитюха, 3, Думанюк, 16 (пен.), Петряк, 50, Обуса, 79 – Дахновский, 57 (пен.).

Ранее "Заря" вырвала победу над "Черноморцем".

Теги: УПЛ
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