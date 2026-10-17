Туманная победа: "Заря" вырвала победу над "Черноморцем"

Луганская "Заря" победила одесский "Черноморец" в рамках 9-го тура УПЛ. Луганчане впервые в сезоне смогли одержать две победы подряд.

Украинская Премьер-лига, 9 тур

"Заря" - "Черноморец" - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Бойко, 27, Кушниренко, 90 – Мба, 45+3.

Течение матча

В первом тайме очевидным лидером была "Заря" - преимущество луганчан конвертировалось в забитый гол в середине тайма. Однако больше голов забить хозяевам не удалось. А вот "Черноморец" сравнял счет в компенсированное время.

В течение второго тайма очевидного лидера уже не было. Однако в такой равной борьбе победителями вышли луганчане. Вышедший на замену Владлен Юрченко выполнил навес со штрафного - а Богдан Кушниренко хладнокровно обыграл голкипера Аниагбосо.

Турнирное положение команд

После этого матча турнирное положение команд осталось неизменным. "Заря" набрала 14 баллов и продолжает занимать шестое место в турнирной таблице. "Черноморец" остался на 14-й позиции, имея в своем активе пять пунктов.

Впрочем, потенциально "Черноморец" может опуститься в зону вылета - ведь "Кривбасс" может обойти "моряков". Сейчас команды имеют равное количество очков, только криворожцы сыграли на два матча меньше.