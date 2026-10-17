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Футбол 17 жовтня 2026 · 15:20

Туманна звитяга: "Зоря" вирвала перемогу над "Чорноморцем"

Вирішальну гольову оформив Владлен Юрченко, який зʼявився з лави запасних
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Туманна звитяга: "Зоря" вирвала перемогу над "Чорноморцем"
Весь матч пройшов під завісою густого туману (Фото: ФК "Зоря")
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Луганська "Зоря" перемогла одеський "Чорноморець" в рамках 9-го туру УПЛ. Луганці вперше в сезоні змогли здобути дві перемоги поспіль.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Українська Премʼєр-ліга, 9 тур

"Зоря" - "Чорноморець" - 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: Бойко, 27, Кушніренко, 90 - Мба, 45+3.

Перебіг матчу

В першому таймі очевидним лідером була "Зоря" - перевага луганців конвертувалась в забитий гол в середині тайму. Проте більше голів забити господарям не вдалося. А от "Чорноморець" зрівянв рахунок в компенсований час.

Впродовж другого тайму очевидного лідера вже не було. Проте в такій рівній боротьбі переможцями вийшли луганці. Владлен Юрченко, який вийшов на заміну, виконав навіс зі штрафного - а Богдан Кушніренко холоднокровно переграв голкіпера Аніагбосо.

Турнірне становище команд

Після цього матча турнірне становище команд лишилося незмінним. "Зоря" набрала 14 балів і продовжує посідати шосте місце у турнірній таблиці. "Чорноморець" залишився на 14-й позиції, маючи у своєму активі п'ять пунктів.

Втім, потенційно "Чорноморець" може опуститися в зону вильоту - адже "Кривбас" може обійти "моряків". Зараз команди мають рівну кількість очок, от тільки криворіжці зіграли на два матчі менше.

Раніше ми поаідомляли, що в першому матчі 9-го туру "Оболонь" здобула першу перемогу в сезоні.

Теги: Футбол УПЛ Зоря Черноморец
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