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Футбол 16 жовтня 2026 · 15:09

Перша пішла: "Оболонь" здобула першу перемогу в сезоні УПЛ

Допомогло господарям і вилучення у складі "Вереса"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша пішла: "Оболонь" здобула першу перемогу в сезоні УПЛ
Кияни здобули першу перемогу в сезоні (Фото: ФК "Оболонь")
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Київська "Оболонь" здолала рівненський "Верес" із рахунком 2:0 у домашньому матчі дев’ятого туру УПЛ. Один із голів господарів розпочався з удару від воріт голкіпера Назарія Федорівського.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Українська Премʼєр-ліга, 9 тур

"Оболонь" - "Верес" - 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: Кулаковський, 21; Мединський, 84.

Вилучення: Давід Нійо, 54.

"Оболонь" відкрила рахунок після кутового

Господарі вийшли вперед на 21-й хвилині. Після розіграшу кутового Артем Кулаковський із близької відстані головою спрямував м’яч у ворота рівненської команди.

Наприкінці першого тайму "Верес" зазнав вимушеної втрати: через ушкодження поле залишив Тарас Лях. Після його заміни кияни мали нагоду збільшити перевагу, однак голкіпер гостей Валентин Горох урятував свою команду.

Верес залишився в меншості

На 54-й хвилині рівняни опинилися в меншості. Спочатку арбітр показав жовту картку Давіду Нійо за грубий фол у центрі поля, але після перегляду VAR змінив рішення та вилучив руандійського футболіста.

Остаточний рахунок кияни встановили на 84-й хвилині. Голкіпер Назарій Федорівський виконав удар від воріт, після якого Ігор Мединський скористався нагодою та відправив м’яч у сітку. Таким чином, воротар "Оболоні" записав до свого активу результативну передачу.

Раніше Sport RBC.UA підготував анонс матчів 9-го туру УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 16 жовтня 13:00
Оболонь - : - Верес
Ла Ліга 16 жовтня 22:00
Депортіво - : - Леванте
Бундесліга 16 жовтня 21:45
Айнтрахт - : - Кельн
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