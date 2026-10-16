"Полісся" проти "Динамо" та битва "Шахтаря" з "Колосом": анонс 9-го туру УПЛ

У програмі 9-го туру – протистояння "Полісся" та "Динамо", зустріч "Шахтаря" з "Колосом" і боротьба "Кривбаса" з ЛНЗ.

9-й тур УПЛ: розклад матчів

Вісім матчів 9-го туру будуть розбиті на чотири дні. Все почнеться у п'ятницю, коли в гості до "Оболоні" завітає "Верес". У суботу та неділю відбудеться по три матчі, а завершиться тур у понеділок, коли зустрінуться "Харків" та "Лівий Берег".

Розклад матчів 9-го туру УПЛ (інфорграфіка: Sport RBC.UA)

"Оболонь" – "Верес"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Оболоні": 1 матч

Перемога "Вереса": 2 матчі

Нічия: 3 матчі

: перемога "Оболоні" – 2.66, нічия – 3.37, перемога "Вереса" – 2.80.

Минулого туру "Оболонь" не змогла дограти свій матч проти "Кривбасу" через повітряну тривогу. Але з того ідрізку матчу, який команди встигли зіграти, можна було констатувати, що повернення на рідний стадіон після реконструкції поля, пішло киянам на користь.

"Верес" до зустрічі із "Шахтарем" минулого туру видав класну безпрограшну серію з 7 матчів. Поразка від "гірників" трохи пригнічила рівненську команду, але немає сумнівів в мотиваційних талантах Олега Шандрука та його тренерського штабу.

"Зоря" – "Чорноморець"

Історія зустрічей в УПЛ: 41 матч

Перемога "Зорі": 18 матчів

Перемога "Чорноморця": 15 матчів

Нічия: 8 матчів

: перемога "Зорі" – 1.70, нічия – 4.00, перемога "Чорноморця" – 4.75.

Суперники мають багату історію протистоянь в УПЛ. Якщо ж говорити про поточний чемпіонат, то "Зоря" виглядає нестабільною: команда перемогла "Полісся", але програла "Кривбасу". А от у "Чорноморця" справи поки йдуть не дуже: підопічні Романа Григорчука в останніх чотирьох матчах не здобули жодної перемоги.

"Кудрівка" – "Буковина"

Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів

: перемога "Кудрівки" – 7.00, нічия – 4.20, перемога "Буковини" – 1.50.

"Кудрівка" – абсолютний аутсайдер поточного чемпіонату і наразі головний претендент на виліт. "Буковина" провела якісний матч проти "Полісся" в останньому турі, однак житомиряни врятувалися з пенальті на останніх хвилинах гри.

Матч "Буковина" – "Полісся" отримав суттєвий резонанс: Сергій Шищенко після матчу обурився рішенням арбітра і не стримувався в оцінці цих подій. "Полісся" у відповідь звернулося до Комітету з етики і чесної гри УАФ.

"Шахтар" – "Колос"

Історія зустрічей в УПЛ: 15 матчів

Перемога "Шахтаря": 11 матчів

Перемога "Колоса": 2 матчі

Нічия: 2 матчі

: перемога "Шахтаря" – 1.25, нічия – 6.00, перемога "Колоса"– 12.00.

"Колос" мав лише дві перемоги над "Шахтарем" у своїй історії і обидві – під орудою Руслана Костишина. Найяскравішою, певно, була перемога у квітні 2025 року, коли "Колос" виграв 4:2.

"Гірники" подужали АЕК у Лізі чемпіонів і на позитивних емоціях готуються приймати ковалівців у Львові.

Велика ймовірність того, що Арда Туран дасть відпочити основним футболістам, особливо враховуючи наступний єврокубковий матч проти "Інтера", який відбудеться вже 21 жовтня. "Колос" має шанс взяти очки, але команді Костишина варто впоратися в першу чергу із власними моральними труднощами. Емоційний фон у "Колоса" зараз сприятливий – минулого туру вони перемогли "Епіцентр" (3:1).

"Кривбас" – ЛНЗ

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Кривбаса": 3 матчі

Перемога ЛНЗ: 1 матч

Нічия: 2 матчі

: перемога "Кривбаса" – 4.75, нічия – 3.75, перемога ЛНЗ – 1.71.

Патрік ван Леувен будує новий "Кривбас": після масового відтоку гравців влітку зараз у Кривому Розі триває ігрове злагодження. Результати страждають: востаннє в УПЛ "Кривбас" перемагав ще 9 серпня, якраз у вищезгаданому матчі із "Зорею". Як наслідок – 14 місце у таблиці.

У ЛНЗ справи трохи кращі: команда Віталія Пономарьова має 7 сходинку і 11 очок.

"Полісся" – "Динамо"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Полісся": 1 матч

Перемога "Динамо": 4 матчі

Нічия: 1 матч

: перемога "Полісся" – 2.40, нічия – 3.50, перемога "Динамо"– 2.80.

Де-факто, матч, який визначить долю другого місця, принаймні, за підсумками осінньої частини. "Полісся" від сезону до сезону посідає все вищі і вищі місця, а "Динамо" і минулого, і нинішнього сезону перебуває в ігровій кризі. Керівництво клубу все ще довіряє Ігорю Костюку, але поразка у матчі з "Поліссям" може похитнути позиції нинішнього керманича "Динамо".

Щоправда, матч із "Буковиною" тиждень тому викликав тривогу у вболівальників "Полісся". Але клас футболістів житомирського клубу нічим не поступається гравцям "Динамо", тому у неділю в Житомирі ми побачимо один з найяскравіших матчів поточного сезону.

У Франа Фернандеса буде певна проблема при виборі гравців в атаку: до тривалої дискваліфікації Яна Костенка, отриманої в матчі проти "Вереса", додалося вилучення Назарія Русина у попередньому турі. Тому те, хто з'явиться на флангах атаки у "Карпат" – одна з головних інтриг цього матчу.

"Карпати" – "Епіцентр"

Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів

: перемога "Карпат" – 1.60, нічия – 4.00, перемога "Епіцентра"– 5.33.

"Карпати" видали хороший матч проти "Динамо" і лише вилучення Назарія Русина на 62-й хвилині змусило львів'ян змінити стиль гри. Та й "Динамо" вдалося забити і втримати перемогу.

"Епіцентр" провів не дуже переконливий матч із "Колосом", тому команда з Кам'янець-Подільського в матчі з "Карпатами" вважатиметься андердогом. Ще й три останні матчі в УПЛ "Епіцентр" програв. І все ж, Сергій Нагорняк вже не раз дивував українських вболівальників, відтак інтрига в матчі "Карпати" – "Епіцентр" обіцяє бути присутньою на належному рівні.

"Харків" – "Лівий Берег"

Історія зустрічей в УПЛ: 3 матчі

Перемога "Харкова": 2 матчі

Перемога "Лівого Берега": 0 матчів

Нічия: 1 матч

: перемога "Харкова" – 1.55, нічия – 4.00, перемога "Лівого Берега"– 6.00.

Символічно, що обидві команди проводять свої домашні матчі на стадіоні "Лівий Берег", тому для киян прийдешня зустріч гостьовою буде лише формально. Харків'янам не допоможе Кауан Баптістелла, який пропускає цей матч через дискваліфікацію.

У попередньому турі "Харків" в Одесі впорася із "Чорноморцем" (2:1), а "Лівий Берег" вдома зазнав поразки від "Зорі" (1:3). Зважаючи на поточну форму команд, фаворитом прийдешнього протистояння більше виглядає "Харків".

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