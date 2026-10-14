Скандал в УПЛ: "Полісся" офіційно поскаржилося в УАФ на тренера "Буковини"

Житомирське "Полісся" офіційно звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ через резонансні висловлювання головного тренера чернівецької "Буковини" Сергія Шищенка.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар комерційного директор житомирців Олександра Денисова виданню "Український футбол".
Після матчу 8-го туру Прем'єр-ліги між "Буковиною" та "Поліссям" (2:2), де житомирці врятувалися від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах, Сергій Шищенко жорстко розкритикував суддівство та вжив вислів "Ганьба "Поліссю".
У відповідь житомирський клуб вирішив діяти в правовому полі Кодексу етики та чесної гри УАФ. Комерційний директор "Полісся" Олександр Денисов зазначив, що клуб хоче почути чіткі роз'яснення та факти, на яких ґрунтувалися ці звинувачення.
Основні тези з заяви Олександра Денисова:
Драматична зустріч 8-го туру УПЛ між "Буковиною" та "Поліссям" завершилася нічиєю - 2:2. Чернівецька команда була близькою до перемоги, однак житомирський клуб відігрався наприкінці гри після того, як Владислав Велетень точним ударом реалізував 11-метровий штрафний удар.
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