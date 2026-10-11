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Футбол 11 жовтня 2026 · 22:13

Камбек "Буковини" та порятунок на останніх хвилинах: "Полісся" втратило очки в УПЛ

Чернівчани були близькими до сенсації, але житомиряни врятувалися завдяки пенальті в компенсований час
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Камбек "Буковини" та порятунок на останніх хвилинах: "Полісся" втратило очки в УПЛ
Матч "Буковина" – "Полісся" (фото: УПЛ)
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Чернівецька "Буковина" та житомирське "Полісся" зіграли внічию в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги. Господарі зуміли відігратися після пропущеного м'яча та вийти вперед, однак не втримали перемогу в драматичній кінцівці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Буковина" відповіла на гол Брагару двома м'ячами

На 18-й хвилині "Полісся" вийшло вперед завдяки ефектному удару Максима Брагару з-за меж штрафного майданчика. Після рикошету м'яч перелетів воротаря господарів та опинився у сітці.

На 35-й хвилині гру довелося призупинити через повітряну тривогу. Після відновлення зустрічі чернівчани змогли відігратися ще до перерви.

На 44-й хвилині Віталій Дахновський зрівняв рахунок, повернувши інтригу в протистояння.

Другий тайм активніше розпочала "Буковина". На 56-й хвилині Андрій Бусько відзначився другим голом господарів та вивів свою команду вперед – 2:1.

Пенальті врятував "Полісся" від поразки

Після пропущеного м'яча житомиряни опинилися в ролі наздоганяючих і були змушені шукати можливості для порятунку.

"Буковина" тривалий час утримувала мінімальну перевагу та наближалася до важливої перемоги над одним із фаворитів чемпіонату.

Проте вже в компенсований час гості отримали право на пенальті. На 90+2-й хвилині Владислав Велетень реалізував одинадцятиметровий удар та врятував "Полісся" від поразки.

У підсумку команда Руслана Ротаня набрала 19 очок і залишилася на другій позиції в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на два бали.

"Буковина" з вісьмома очками посідає десяте місце.

У наступному турі чернівецька команда 17 жовтня зустрінеться з "Кудрівкою", а "Полісся" 18 жовтня прийматиме київське "Динамо".

"Буковина" – "Полісся" – 2:2 (1:1)

Голи: Дахновський, 44, Бусько, 56 – Брагару, 18, Велетень, 90+2 (пенальті).

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Теги: УПЛ
Головні матчі
УПЛ 11 жовтня 18:00
Буковина - : - Полісся
АПЛ 11 жовтня 18:30
Ліверпуль - : - Манчестер Сіті
Серія А 11 жовтня 21:45
Кальярі - : - Ювентус
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