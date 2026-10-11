Із суперголом Пономаренка: "Динамо" в більшості здолало "Карпати" в центральному матчі УПЛ (відео)

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 8-й тур

"Динамо" – "Карпати" – 1:0

Гол: Пономаренко, 66

Вилучення: Русин ("Карпати"), 62, друга жовта

Вилучення Русина та гол Пономаренка

Поєдинок розпочався з активного пресингу "Карпат". Львів'яни намагалися створювати небезпеку біля воріт Георгія Бущана, який уже на дев'ятій хвилині врятував "Динамо" після удару головою у виконанні Сері.

Кияни відповіли своїми моментами. Зокрема, Тарас Михавко пробив головою повз дальній кут після подачі з кутового, а удар Матвія Пономаренка наприкінці першого тайму парирував голкіпер гостей.

На 34-й хвилині "Карпати" навіть відправили м'яч у сітку після добивання Чебера, однак після перегляду ВАР арбітр не зарахував гол через офсайд.

Ключові події розгорнулися після перерви. На 62-й хвилині нападник "Карпат" Назарій Русин отримав другу жовту картку за грубу гру проти Бущана у штрафному майданчику "Динамо" та залишив команду в меншості.

Кияни скористалися чисельною перевагою вже за чотири хвилини. Назар Волошин виконав закидання на Пономаренка, який прийняв м'яч спиною до воріт, змістився праворуч і ефектним ударом із розвороту влучив у лівий кут.

"Карпати" мали шанс відігратися

Після пропущеного м'яча львів'яни не відмовилися від атак і продовжили шукати можливості біля воріт господарів. На 72-й хвилині Денис Мірошніченко пробив із правого кута штрафного майданчика в дальній кут, але Бущан знову врятував киян.

Попри гру вдесятьох, "Карпати" більше володіли м'ячем у заключній частині зустрічі, однак зрівняти рахунок не змогли.

Завдяки цій звитязі "біло-сині" з 16-ма балами піднялися на третє місце в турнірній таблиці, обійшовши "Харків". Карпати ж опустилися на п'яту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.

ЛНЗ у меншості переміг "Кудрівку"

ЛНЗ – "Кудрівка" – 2:1

Голи: Таллес, 9 (з пенальті), Пасіч, 48 – Овусу, 68

Вилучення: Рябов (ЛНЗ), 37, друга жовта

У паралельному матчі черкаський ЛНЗ здолав "Кудрівку". Спочатку Таллес відкрив рахунок із пенальті, а згодом Геннадій Пасіч подвоїв перевагу господарів, попри те, що вони гралди в меншості вилучення Артура Рябова. "Кудрівка" зусиллями Раймонда Овусу відіграла один м'яч, але врятуватися від поразки не змогла.

ЛНЗ (11 очок) піднявся на шосте місце, а "Кудрівка" (2 бали) залишається 16-ю.