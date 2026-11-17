Ліга націй, дивізіон B, група F. Шостий тур

Україна - Грузія - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Сікан. 1.

Швидкий гол, проблеми з контролем

Матч розпочався як найкраще для "синьо-жовтих" - вже на першій хвилині Данило Сікан скористався недбалим пасом назад, вийшов на ударну позицію та більярдним ударом в кут відкрив рахунок в матчі.

Після забитого голу, українці ще трохи контролювали гру, і мали ще підходи до воріт Мамардашвілі. Проте доволі швидко збірна Грузії забрала собі м'яч, і надалі саме гості більше контролювали м'яч. Це проявилось і в ударах по воротах Дмитра Різника.

Втім, на щастя для України, грузини не змогли створити по-справжньому небезпечні моменти під час позиційних атак та стандартних положень. Не дивно, що на перерву команди пішли за мінімальної переваги "синьо-жовтих".

Вистражданий результат

Початок другого тайму залишився повністю за Грузією - українці впродовж 5-10 хвилин не могли навіть зачепитися за м'яч. Втім, ближче до 60-ї хвилини "синьо-жовті" змогли відсунути гру від своїх воріт.

А хвиля замін та низка тактичних змін допомогли нашій команді знайти свою контргру. Зрештою у збірної Грузії не витримали нерви - спочатку картвели отримали три жовті картки впродовж п'яти хвилин. А вже в самій кінцівці гри Лука Лочошвілі отримав другу жовту картку за надлишок емоцій і фактично позбавив Грузію шансів зачепитися за результат.

Ситуація в групі

Збірна України завдяки цій перемозі закріпилась на третьому місці в групі F та зберегла місце в другому за силою дивізіоні Ліги націй. А от збірна Грузії, яка так і не змогла відзначитися забитим голом в шести матчах, лишилась на останньому місці.

Варто зазначити, що в паралельному матчі збірні Північної Ірландії та Угорщини розписали нічию 1:1. В результаті ірландці гарантували собі підвищення в класі та наступного разу гратимуть вже в Дивізіоні A. А угорці лишились другими.