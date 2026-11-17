Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі списком футболістів на заключний поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. До фінального переліку потрапили 23 гравці, проте одразу троє виконавців опинилися поза заявкою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УАФ .

Хто опинився поза списком

До списку гравців на матч шостого туру не потрапили троє футболістів. Поза заявкою залишилися півзахисники Олександр Андрієвський та Іван Варфоломєєв, а також нападник Владислав Ванат.

Загалом Мальдера включив до переліку 23 виконавців: трьох воротарів, восьмеро захисників, стільки ж півзахисників та чотирьох нападників.

Заявка збірної України на матч проти Грузії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків"). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія). Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Микола Шапаренко ("Динамо").

Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Микола Шапаренко ("Динамо"). Нападники: Ігор Краснопір ("Полісся"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Турнірні розклади та ціна матчу

Поєдинок 6-го туру Ліги націй-2026/27 відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні "Kosicka fotbalova arena" у словацькому місті Кошице, який є номінально домашньою ареною для української команди. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Перед фінальним туром "синьо-жовті" посідають третю сходинку в квартеті В, маючи в активі чотири очки після мінімальної перемоги над Угорщиною (1:0), нульової нічиєї з Грузією та серії з трьох поразок поспіль від Північної Ірландії (0:3, 0:1) й Угорщини (1:2). Грузинська збірна з двома балами замикає таблицю.

Для гарантованого збереження місця в дивізіоні B на наступний сезон команді Андреа Мальдери достатньо не програти Грузії. У разі поразки українці фінішують останніми та змушені будуть боротися за право залишитися в дивізіоні через стикові матчі плей-офф.