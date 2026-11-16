"Це була велика пауза": Ольга Харлан повертається у фехтування після дворічної паузи

Українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про повернення до змагань після дворічної перерви. Першим турніром для шестикратної олімпійської призерки стане Гран-прі з фехтування на шаблях у французькому Орлеані.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на звернення Ольги Харлан в Instagram.

Харлан оголосила про повернення на доріжку

Українська спортсменка зазначила, що рівно два роки тому востаннє брала участь у міжнародних змаганнях, а тепер готова знову змагатися.

"Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I'll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" - написала фехтувальниця.

Чому Харлан пропустила два роки змагань

Таким чином, першим стартом Харлан після тривалої перерви стане Гран-прі Орлеана з фехтування на шаблях у Франції. Саме цей турнір в грудні 2024-го року став останнім міжнародним турніром за участю українки.

У червні 2025-го Федерація фехтування України повідомила, що спортсменка пропустить наступний сезон і візьме паузу від змагань. У лютому 2026 року Харлан оголосила про вагітність. Згодом у неї та її партнера - італійського фехтувальника Луїджі Самеле - народилася донька.

Тепер 35-річна українка планує повернутися до професійного спорту вже в новому статусі - мами.

Олімпійські досягнення Харлан

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Харлан стала найтитулованішою спортсменкою в історії України за кількістю олімпійських нагород.

У французькій столиці вона здобула дві медалі: "золото" в командних змаганнях із фехтування на шаблях та "бронзу" в особистому турнірі. Загалом на рахунку українки шість олімпійських нагород - дві золоті, одна срібна та три бронзові.