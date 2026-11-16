Нападник збірної України зацікавив клуби Італії та Іспанії: українець взимку змінить команду

Український нападник Артем Довбик може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Інтерес до футболіста, який наразі виступає за "Болонью" на правах оренди з "Роми", проявляють представники чемпіонатів Італії та Іспанії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на італійського інсайдера Ніколо Скіру в X (Twitter).
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, кандидатуру українського форварда розглядають один клуб італійської Серії А та один представник іспанської Ла Ліги. Назви потенційних претендентів наразі не розголошуються.
Майбутнє Довбика в "Болоньї" залишається невизначеним. Українець не входить до основних планів головного тренера команди Раффаеле Палладіно, через що італійський клуб розглядає можливість дострокового припинення орендної угоди.
Очікується, що в січні 2027-го року нападник може повернутися до "Роми", якій належать права на його контракт. Після цього римляни шукатимуть для футболіста нову команду.
Артем приєднався до "Болоньї" влітку 2026-го року на правах оренди з "Роми". Однак отримати стабільне місце в складі українцю не вдалося.
У поточному сезоні 29-річний нападник провів за "россоблу" лише п’ять матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем. Загалом на футбольному полі він провів 105 хвилин.
Інтерес представника Ла Ліги може стати для Довбика можливістю знову спробувати свої сили в іспанському футболі. Раніше нападник виступав за "Жирону", у складі якої провів успішний сезон і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії-2023/24.
Водночас варіант із продовженням кар’єри в Серії А також залишається можливим. Остаточне рішення щодо майбутнього українця очікується під час зимового трансферного вікна.
Раніше ми повідомляли, що український форвард став героєм матчу в Іспанії та зіпсував дебют Раулю.