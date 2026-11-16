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Футбол 16 листопада 2026 · 18:33

Нападник збірної України зацікавив клуби Італії та Іспанії: українець взимку змінить команду

Форвард збірної України не входить до планів Раффаеле Палладіно, тому вже взимку може достроково повернутися до "Роми" та змінити команду
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Нападник збірної України зацікавив клуби Італії та Іспанії: українець взимку змінить команду
Довбик може повернутися до Іспанії взимку (Фото: tema_dovbyk, Instagram)

Український нападник Артем Довбик може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Інтерес до футболіста, який наразі виступає за "Болонью" на правах оренди з "Роми", проявляють представники чемпіонатів Італії та Іспанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на італійського інсайдера Ніколо Скіру в X (Twitter).

Довбик зацікавив клуби двох топчемпіонатів

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, кандидатуру українського форварда розглядають один клуб італійської Серії А та один представник іспанської Ла Ліги. Назви потенційних претендентів наразі не розголошуються.

Майбутнє Довбика в "Болоньї" залишається невизначеним. Українець не входить до основних планів головного тренера команди Раффаеле Палладіно, через що італійський клуб розглядає можливість дострокового припинення орендної угоди.

Очікується, що в січні 2027-го року нападник може повернутися до "Роми", якій належать права на його контракт. Після цього римляни шукатимуть для футболіста нову команду.

Статистика Довбика в "Болоньї"

Артем приєднався до "Болоньї" влітку 2026-го року на правах оренди з "Роми". Однак отримати стабільне місце в складі українцю не вдалося.

У поточному сезоні 29-річний нападник провів за "россоблу" лише п’ять матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем. Загалом на футбольному полі він провів 105 хвилин.

Довбик може повернутися до чемпіонату Іспанії

Інтерес представника Ла Ліги може стати для Довбика можливістю знову спробувати свої сили в іспанському футболі. Раніше нападник виступав за "Жирону", у складі якої провів успішний сезон і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії-2023/24.

Водночас варіант із продовженням кар’єри в Серії А також залишається можливим. Остаточне рішення щодо майбутнього українця очікується під час зимового трансферного вікна.

Раніше ми повідомляли, що український форвард став героєм матчу в Іспанії та зіпсував дебют Раулю.

Теги: Артем Довбик Футбол
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