Нападающий сборной Украины заинтересовал клубы Италии и Испании: украинец зимой сменит команду

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Интерес к футболисту, выступающему за "Болонью" на правах аренды с "Ромы", проявляют представители чемпионатов Италии и Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянского инсайдера Николо Скирю в X (Twitter) .

Довбик заинтересовал клубы двух топчемпионатов

По информации инсайдера Николо Скир, кандидатуру украинского форварда рассматривают один клуб итальянской Серии А и один представитель испанской Ла Лиги. Названия потенциальных претендентов пока не разглашаются.

Будущее Довбика в "Болонье" остается неопределенным. Украинец не входит в основные планы главного тренера команды Раффаэле Палладино, из-за чего итальянский клуб рассматривает возможность досрочного прекращения арендного соглашения.

Ожидается, что в январе 2027 года нападающий может вернуться в Рому, которой принадлежат права на его контракт. После этого римляне будут искать для футболиста новую команду.

Статистика Довбика в "Болонье"

Артем присоединился к "Болонье" летом 2026 года на правах аренды из "Ромы". Однако получить стабильное место в составе украинцу не удалось.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел за "россоблу" всего пять матчей, в которых отличился одним забитым мячом. В общей сложности на футбольном поле он провел 105 минут.

Довбик может вернуться на чемпионат Испании

Интерес представителя Ла Лиги может стать для Довбика возможностью снова попробовать свои силы в испанском футболе. Ранее нападающий выступал за "Жирону", в составе которой провел успешный сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании-2023/24.

В то же время, вариант с продолжением карьеры в Серии А также остается возможным. Окончательное решение по поводу будущего украинца ожидается во время зимнего трансферного окна.