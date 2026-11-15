Испортил дебют Раулю: украинский форвард стал героем матча в Испании (видео)

21-летний украинский нападающий "Жироны" Александр Пищур стал главным героем выездного поединка 14-го тура испанской Сегунды против "Овьедо". Молодой форвард получил шанс в стартовом составе из-за отъезда другого украинца в ряды национальной сборной и полностью оправдал доверие тренерского штаба.

Результативный дубль Пищура

В субботу, 14 ноября, каталонская "Жирона" на выезде встречалась с "Овьедо". Этот поединок стал особенным для хозяев поля, ведь во главе астурийцев дебютировал легендарный эксфорвард мадридского "Реала" Рауль Гонсалес, для которого первый опыт работы со взрослой командой.

В составе гостей с первых минут вышел украинский нападающий Александр Пищур, заменивший Владислава Ваната – последний отправился в расположение сборной Украины на матчи Лиги наций. Еще один наш соотечественник, голкипер Владислав Крапивцов, провел весь поединок на скамейке запасных.

Первыми в матче забили хозяева: на 47-й минуте отличился Альберто Рейна. Но после этого "Жирона" перехватила инициативу, а главным создателем камбэка стал Пищур. На 59-й минуте украинец удачно сбросил мяч под удар сравнявшего счет Абеля Руиса. А уже через пять минут Александр отличился сам: после заработанного им же углового возникла суматоха в штрафной "Овьедо", мяч отскочил от Донни ван де Беека к украинцу, и тот со считанных метров переправил его в сетку.

Для 21-летнего форварда эти гол и ассист стали дебютными результативными действиями в рамках Сегунды. Ранее в текущем сезоне он забивал только в Кубке Испании.

Чемпионат Испании, Сегунда, 14-й тур

"Овьедо" – "Жирона" – 1:2

Голы: Рейна, 47 – Абель Руис, 59, Пищур, 64

Турнирное положение "Жироны"

Благодаря этой волевой победе подопечные Кике Альвареса набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Сегунды. Следующий матч "Жирона" проведет 22 ноября против "Эйбара".