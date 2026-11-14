"Никогда не забуду этот день": лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на дебют за сборную Бразилии

Вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана прокомментировал свой дебют за сборную Бразилии. Несмотря на поражение от Японии в товарищеском матче, футболист назвал этот день незабываемым и поблагодарил за возможность сыграть в футболке пятикратных чемпионов мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram футболиста.

Что сказал Алиссон

После встречи бразилец опубликовал эмоциональное сообщение в своем Instagram. Он признался, что команда рассчитывала на победу, однако лично для него дебют стал исполнением большой мечты.

"Я никогда не забуду этот день! Мы хотели победить и заслуживали победы, но я могу только поблагодарить Бога за эту возможность. Он действительно дает гораздо больше, чем мы просим. Теперь полностью сосредоточены на следующем испытании!" – написал Алиссон.

Как прошел дебют футболиста "Шахтера"

14 ноября сборная Бразилии встретилась с Японией в товарищеском матче в Сингапуре.

Алиссон начал игру на скамейке запасных, а на 58-й минуте вышел на поле вместо Эстевао.

Одновременно дебютировал за национальную команду и другой представитель "Шахтера" – Марлон Гомес, сменивший Андре.

Впрочем, первый матч для обоих футболистов завершился неудачей. Бразильцы уступили японцам со счетом 2:3.

Япония – Бразилия – 3:2

Следующий товарищеский матч команда Карло Анчелотти проведет 17 ноября против Сингапура.