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Футбол 14 ноября 2026 · 20:58

"Никогда не забуду этот день": лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на дебют за сборную Бразилии

Алиссон Сантана поделился впечатлениями от первого матча за национальную команду
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Никогда не забуду этот день": лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на дебют за сборную Бразилии
Дебютный матч Алиссона за сборную Бразилии (фото: instagram.com/alissonsf)

Вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана прокомментировал свой дебют за сборную Бразилии. Несмотря на поражение от Японии в товарищеском матче, футболист назвал этот день незабываемым и поблагодарил за возможность сыграть в футболке пятикратных чемпионов мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram футболиста.

Что сказал Алиссон

После встречи бразилец опубликовал эмоциональное сообщение в своем Instagram. Он признался, что команда рассчитывала на победу, однако лично для него дебют стал исполнением большой мечты.

"Я никогда не забуду этот день! Мы хотели победить и заслуживали победы, но я могу только поблагодарить Бога за эту возможность. Он действительно дает гораздо больше, чем мы просим. Теперь полностью сосредоточены на следующем испытании!" – написал Алиссон.

Как прошел дебют футболиста "Шахтера"

14 ноября сборная Бразилии встретилась с Японией в товарищеском матче в Сингапуре.

Алиссон начал игру на скамейке запасных, а на 58-й минуте вышел на поле вместо Эстевао.

Одновременно дебютировал за национальную команду и другой представитель "Шахтера" – Марлон Гомес, сменивший Андре.

Впрочем, первый матч для обоих футболистов завершился неудачей. Бразильцы уступили японцам со счетом 2:3.

Япония – Бразилия – 3:2

Следующий товарищеский матч команда Карло Анчелотти проведет 17 ноября против Сингапура.

Ранее Глейкер Мендоза досрочно покинул расположение сборной Венесуэлы.

Главные матчи
Лига наций 14 ноября 21:45
Северная Ирландия - : - Украина
WTA Finals 14 ноября 23:15
Линда Носкова - : - Элина Свитолина
Лига наций 14 ноября 21:45
Португалия - : - Дания
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