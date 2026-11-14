Драма в Манчестере: баскетболистки сборной Украины проиграли почти выигранный матч

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела драматическое поражение от Великобритании в квалификации Евробаскета-2027. Украинки контролировали ход встречи в течение трех четвертей, однако растеряли преимущество в заключительной десятиминутке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Украина не удержала победу

Поединок в Манчестере начался по сценарию украинской команды. Подопечные сборной Украины активно действовали в атаке и выиграли стартовую четверть с преимуществом в девять очков – 27:18.

Во второй десятиминутке хозяйки площадки сумели сократить отставание. Британки выиграли этот отрезок со счетом 17:14, однако на большой перерыв украинки ушли лидерами – 41:35.

После отдыха сборная Украины снова перехватила инициативу. Третью четверть украинки выиграли 22:18 и перед решающими десятью минутами имели комфортное преимущество – 63:53.

Однако в заключительной четверти ход встречи кардинально изменился. Британки существенно прибавили в атаке и начали стремительно сокращать отставание.

За последние десять минут хозяйки набрали 32 очка, тогда как украинская команда ответила всего 20. В итоге Великобритания осуществила камбэк и вырвала победу – 85:83.

Самой результативной в составе Украины стала Алина Ягупова, набравшая 26 очков. У британской команды 22 очка записала в свой актив Саванна Уилкинсон.

Великобритания – Украина – 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

Турнирное положение и следующий матч

Для сборной Украины это поражение стало первым на втором этапе квалификации. В стартовом поединке украинки победили Люксембург – 64:52.

Следующим соперником команды станет сборная Франции. Матч состоится 17 ноября в Риге. Начало встречи – в 15.00 по киевскому времени.

По регламенту две лучшие команды группы получат путевки в финальную часть Евробаскета-2027.