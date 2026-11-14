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Футбол 14 листопада 2026 · 20:58

"Ніколи не забуду цей день": лідер "Шахтаря" емоційно відреагував на дебют за збірну Бразилії

Аліссон Сантана поділився враженнями від першого матчу за національну команду
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Ніколи не забуду цей день": лідер "Шахтаря" емоційно відреагував на дебют за збірну Бразилії
Дебютний матч Аліссона за збірну Бразилії (фото: instagram.com/alissonsf)

Вінгер донецького "Шахтаря" Аліссон Сантана прокоментував свій дебют за національну збірну Бразилії. Попри поразку від Японії у товариському матчі, футболіст назвав цей день незабутнім і подякував за можливість зіграти у футболці п'ятиразових чемпіонів світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram футболіста.

Що сказав Аліссон

Після зустрічі бразилець опублікував емоційний допис у своєму Instagram. Він зізнався, що команда розраховувала на перемогу, однак особисто для нього дебют став здійсненням великої мрії.

"Я ніколи не забуду цей день! Ми хотіли перемогти й заслуговували на перемогу, але я можу лише подякувати Богові за цю можливість. Він справді дає набагато більше, ніж ми просимо. Тепер повністю зосереджені на наступному випробуванні!" – написав Аліссон.

Як минув дебют футболіста "Шахтаря"

14 листопада збірна Бразилії зустрілася з Японією у товариському матчі в Сінгапурі.

Аліссон розпочав гру на лаві запасних, а на 58-й хвилині вийшов на поле замість Естевао.

Одночасно дебютував за національну команду й інший представник "Шахтаря" – Марлон Гомес, який замінив Андре.

Утім, перший матч для обох футболістів завершився невдачею. Бразильці поступилися японцям із рахунком 2:3.

Японія – Бразилія – 3:2

Наступний товариський матч команда Карло Анчелотті проведе 17 листопада проти Сінгапуру.

Раніше Глейкер Мендоза достроково залишив розташування збірної Венесуели.

Головні матчі
Ліга націй 14 листопада 21:45
Північна Ірландія - : - Україна
WTA Finals 14 листопада 23:15
Лінда Носкова - : - Еліна Світоліна
Ліга націй 14 листопада 21:45
Португалія - : - Данія
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