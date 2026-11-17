Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреа Мальдерой определился со списком футболистов на заключительный поединок группового этапа Лиги наций УЕФА против команды Грузии. В финальный перечень попали 23 игрока, однако сразу три исполнителя оказались вне заявки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УАФ .

Кто не попал в список

В заявку на матч шестого тура не попали три футболиста. За ее пределами остались полузащитники Александр Андриевский и Иван Варфоломеев, а также нападающий Владислав Ванат.

Всего Мальдера включил в список 23 исполнителей: трех вратарей, восемь защитников, столько же полузащитников и четырех нападающих.

Заявка сборной Украины на матч против Грузии

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер"), Александр Назаренко ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан), Николай Шапаренко ("Динамо").

Нападающие: Игорь Краснопир ("Полесье"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Турнирные расклады и цена матча

Поединок 6-го тура Лиги наций-2026/27 состоится во вторник, 17 ноября, на стадионе "Kosicka fotbalova arena" в словацком городе Кошице, который является номинально домашней ареной для украинской команды. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Перед заключительным туром "сине-желтые" занимают третью строчку в квартете В, имея в активе четыре очка после минимальной победы над Венгрией (1:0), нулевой ничьей с Грузией и серии из трех поражений подряд от Северной Ирландии (0:3, 0:1) и Венгрии (1:2). Грузинская сборная с двумя баллами замыкает таблицу.

Для гарантированного сохранения места в дивизионе B на следующий сезон команде Андреа Мальдеры достаточно не проиграть Грузии. В случае поражения украинцы финишируют последними и будут вынуждены бороться за право остаться в дивизионе через стыковые матчи плей-офф.