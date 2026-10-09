УПЛ повертається після паузи збірних: "Динамо" – "Карпати" та всі матчі 8-го туру

Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про усі матчі 8-го туру УПЛ.
У п'ятницю, 9-го жовтня, після паузи на матчі національних збірних поновлюється розіграш Української Прем'єр-ліги. Попереду 8-й тур, у якому для вболівальників буде чимало видовищних протистоянь зі своєю інтригою.
Першими свій матч зіграють "Верес" і "Шахтар". Ця гра відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. У суботу та неділю відбудеться по три матчі, а афішею з найбільшою інтригою виглядає матч "Динамо" та "Карпат". Зрештою, у понеділок програму туру закриватимуть "Лівий Берег" та "Зоря".
Авжеж, чинний чемпіон, лідер турніру та представник України у Лізі чемпіонів є явним фаворитом прийдешнього матчу. Попри те, що "Верес", після суботньої перемоги над "Кудрівкою" піднявся на шосте місце, команді Олега Шандрука буде дуже складно протистояти атаці зголоднілих до перемог бразильців "Шахтаря".
Інтригою на цей матч є склад "Шахтаря", адже частина гравців донецького клубу виступала за різноманітні збірні, а вже 14-го жовтня команді грати матч Ліги чемпіонів проти АЕКа. Тому Арда Туран ймовірно випустить експериментальний склад.
Важливий матч для обох команд з точки зору боротьби за виживання. "Кривбас" посідає 14 позицію, а "Оболонь" – 15. Цікаво, що в новітній історії кияни ще не перемагали криворіжців. Важливим фактором для "Оболоні" стане перший матч у цьому сезоні на своєму полі – раніше команда проводила всі ігри на виїзді через заміну газону на стадіоні "Оболонь".
Для "Колоса" кожен матч – на вагу золота. Команда не впевнено почала поточний сезон і опинилася на 13-й позиції. Навряд керівництво клубу очікувало саме таких результатів. Руслан Костишин навіть натякнув на можливий відхід з клубу, але схоже, що кредит довіри тренерського штабу "Колосу" все ще серйозний.
"Харків" посідає п'яте місце у турнірній таблиці, але цілком може бути і вище - у команди в запасі залишається не зіграний матч проти "Кривбасу", який має відбутися 25 листопада. Щодо "Чорноморця", то одесити мають неприємну серію з трьох матчів без перемог, але посідають 12 місце, залишаючись над зоною перехідних матчів.
Буквально вчора в медіа почала ширитися інформація про серйозні фінансові труднощі у "Кудрівки". Але і без них у команди справи йдуть кепсько: два очки і остання позиція. В перенесеному матчі проти "Вереса" команда виглядала непогано, але втримати свою перевагу не змогла.
Щодо ЛНЗ, то команді Віталія Пономарьова пауза на матчі збірних мала піти на користь. Після насиченого старту сезону та єврокубкових матчів із "Гентом", ЛНЗ дещо важко увійшов у внутрішній чемпіонат – на осінню паузу черкаська команда йшла на восьмій позиції.
Без зайвих розмов – центральний матч туру. "Карпати" цього сезону демонструють готовність до стрибка від розмов про амбіції до конкретних турнірних завдань. Певно, львів'ян взагалі можна назвати одним з приємних відкриттів цього чемпіонату.
"Динамо" – навпроти, принесло чимало негативних емоцій своїм вболівальникам. Тут і виліт з кваліфікації єврокубків і не надто видовищна гра у чемпіонаті. Як і Арда Туран, Ігор Костюк буде змушений зважати на певну групу футболістів, які виступали за збірну України, тому у матчі з "Карпатами" на полі з'являться далеко на всі звичні гравці стартового складу "Динамо".
ВІдзначимо, що у львів'ян не зіграє Ян Костенко, який відбуває дискваліфікацію за вилучення у матчі із "Вересом".
Історичний парадокс: ці команди ніколи не зустрічалися між собою у вищому дивізіоні українського футболу. Вони мали протистояння у Першій та Другій лігах, а також у Першій лізі та Кубку СРСР. Відтак у неділю розпочнеться нова сторінка їхньої історії.
"Полісся", ймовірно, також застосує ротацію складу, з урахуванням свого чисельного представництва у національній збірній України. А от "Буковина" приємно вразила першими матчами в УПЛ, серед яких була й перемога над "Динамо". Наразі команда Сергія Шищенка посідає 11 місце у таблиці, маючи в активі 7 очок.
Цей матч відбудеться на стадіоні імені Тонкочеєва у Кам'янець-Подільському, хоча Чернівці вже показали, що здатні приймати матчі високого рівня, однак освітлення на стадіоні ще не довели до потрібного рівня.
Команда Олександра Рябоконя на осінню паузу йшла із позитивним настроєм: "лелеки" здобули першу перемогу після повернення до УПЛ, обігравши в гостях "Епіцентр" (2:0). Щодо "Зорі", то команда Віктора Скрипника не вигравала чотири тури поспіль. Востаннє трьом очкам представники луганської команди тішилися ще у третьому турі, коли дещо несподівано перемогли "Полісся" (2:1).
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