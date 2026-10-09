УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура

8-й тур УПЛ: расписание матчей

В пятницу, 9 октября, после паузы на матчи национальных сборных возобновляется розыгрыш Украинской Премьер-лиги. Впереди 8-й тур, в котором для болельщиков будет немало зрелищных противостояний со своей интригой.

Первыми свой матч сыграют "Верес" и "Шахтер". Эта игра состоится на стадионе "Авангард" в Киеве. В субботу и воскресенье состоится по три матча, а на афише с самой большой интригой выглядят матч "Динамо" и "Карпат". В конце концов, в понедельник программу тура будут закрывать "Левый Берег" и "Заря".

Расписание матчей 8-го тура УПЛ (инфографика: Sport.rbc.ua)

"Верес" – "Шахтер"

История встреч в УПЛ: 19 матчей

Победа "Вереса": 1 матч

Победа "Шахтера": 15 матчей

Ничья: 3 матча

: победа "Вереса" - 12.00, ничья - 5.77, победа "Шахтера" - 1.27.

Безусловно, действующий чемпион, лидер турнира и представитель Украины в Лиге чемпионов является явным фаворитом грядущего матча. Несмотря на то, что "Верес" после субботней победы над "Кудровкой" поднялся на шестое место, команде Олега Шандрука будет очень сложно противостоять атаке проголодавшихся до побед бразильцев "Шахтера".

Интригой на этот матч является состав "Шахтера", ведь часть игроков донецкого клуба выступала за различные сборные, а уже 14 октября команде играть матч Лиги чемпионов против АЕКа. Поэтому Арда Туран, вероятно, выпустит экспериментальный состав.

"Оболонь" – "Кривбасс"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Оболони": 0 матчей

Победа "Кривбасса": 4 матча

Ничья: 2 матча

: победа "Оболони" – 3.14, ничья – 3.25, победа "Кривбасса" – 2.36.

Важен матч для обеих команд с точки зрения борьбы за выживание. "Кривбасс" занимает 14 позицию, а "Оболонь" - 15. Интересно, что в новейшей истории киевляне еще не побеждали криворожцев. Важным фактором для "Оболони" станет первый матч в этом сезоне на своем поле: ранее команда проводила все игры на выезде из-за замены газона на стадионе "Оболонь".

"Колос" – "Эпицентр"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Колоса": 1 матч

Победа "Эпицентра": 1 матч

Ничья: 0

: победа "Колоса" – 2.36, ничья – 3.14, победа "Кривбасса" – 3.25.

Для "Колоса" каждый матч – на вес золота. Команда не уверенно начала текущий сезон и оказалась на 13-й позиции. Вряд ли руководство клуба ожидало именно таких результатов. Руслан Костышин даже намекнул на возможный уход из клуба, но, похоже, кредит доверия тренерского штаба "Колоса" все еще серьезный.

"Черноморец" – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Черноморца": 2 матча

Победа "Харькова": 2 матча

Ничья: 2

: победа "Черноморца" – 8.00, ничья – 4.33, победа "Харькова" – 1.44.

"Харьков" занимает пятое место в турнирной таблице, но вполне может быть и выше - у команды в запасе остается не сыгранный матч против "Кривбасса", который состоится 25 ноября. Что касается "Черноморца", то у одесситов неприятная серия из трех матчей без побед, но они занимают 12 место, оставаясь над зоной переходных матчей.

ЛНЗ – Кудровка

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "ЛНЗ": 1 матч

Победа "Кудровка": 1 матч

Ничья: 0

: победа "ЛНЗ" – 1.22, ничья – 6.00, победа "Кудровки" – 13.00.

Буквально вчера в медиа начала распространяться информация о серьезных финансовых трудностях у "Кудровки". Но и без них у команды дела обстоят отнюдь не позитивно: два очка и последняя позиция. В перенесенном матче против "Вереса" команда выглядела неплохо, но удержать свое преимущество не смогла.

Что касается ЛНЗ, то команде Виталия Пономарева пауза на матчи сборных должна была пойти на пользу. После насыщенного старта сезона и еврокубковых матчей с "Гентом" ЛНЗ несколько тяжело вошел во внутренний чемпионат – на осеннюю паузу черкасская команда шла на восьмой позиции.

"Динамо" – "Карпаты"

История встреч в УПЛ: 56 матчей

Победа "Динамо": 36 матчей

Победа "Карпат": 7 матчей

Ничья: 13 матчей

: победа "Динамо" – 1.84, ничья – 3.75, победа "Карпат" – 4.00.

Без лишних разговоров – центральный матч тура. "Карпаты" в этом сезоне демонстрируют готовность к прыжку от разговоров об амбициях к конкретным турнирным задачам. Похоже, львовян вообще можно назвать одним из приятных открытий этого чемпионата.

"Динамо" – напротив, принесло немало негативных эмоций своим болельщикам. Здесь и вылет из квалификации еврокубков и не слишком зрелищная игра в чемпионате. Как и Арда Туран, Игорь Костюк будет вынужден считаться с определенной группой футболистов, выступавших за сборную Украины, поэтому в матче с "Карпатами" на поле появятся далеко на все привычные игроки стартового состава "Динамо".

Отметим, что у львовян не сыграет Ян Костенко, отбывающий дисквалификацию за удаление в матче с "Вересом".

"Буковина" – "Полесье"

История встреч в УПЛ: 0

Победа "Буковины": 0 матчей

Победа "Полесье": 0 матчей

Ничья: 0 матчей

: победа "Буковины" - 4.33, ничья - 3.75, победа "Полесье" - 1.77.

Исторический парадокс: эти команды никогда не встречались между собой в высшем дивизионе украинского футбола. Они противостояли друг другу в Первой и Второй лигах, а также в Первой лиге и Кубке СССР. В воскресенье начнется новая страница их истории.

"Полесье", вероятно, также применит ротацию состава с учетом своего численного представительства в национальной сборной Украины. А вот "Буковина" приятно удивила первыми матчами в УПЛ, среди которых была и победа над "Динамо". Пока команда Сергея Шищенко занимает 11 место в таблице, имея в активе 7 очков.

Этот матч состоится на стадионе имени Тонкочеева в Каменец-Подольском, хотя Черновцы уже показали, что способны принимать матчи высокого уровня, однако освещение на стадионе еще не довели до нужного уровня.

"Левый Берег" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Левого Берега": 0 матчей

Победа "Зари": 2 матча

Ничья: 0 матчей

: победа "Левого Берега" -2.90, ничья - 3.00, победа "Полесье" - 2.62.

Команда Александра Рябоконя на осеннюю паузу шла с положительным настроением: "аисты" одержали первую победу по возвращении в УПЛ, обыграв в гостях "Эпицентр" (2:0). Что касается "Зари", то команда Виктора Скрипника не выигрывала четыре тура подряд. В последний раз трем очкам представители луганской команды радовались еще в третьем туре, когда несколько неожиданно победили "Полесье" (2:1).

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