УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура

Sport RBC.UA при поддержке стратегического партнера УПЛ BETKING рассказывает обо всех матчах 8-го тура УПЛ.
В пятницу, 9 октября, после паузы на матчи национальных сборных возобновляется розыгрыш Украинской Премьер-лиги. Впереди 8-й тур, в котором для болельщиков будет немало зрелищных противостояний со своей интригой.
Первыми свой матч сыграют "Верес" и "Шахтер". Эта игра состоится на стадионе "Авангард" в Киеве. В субботу и воскресенье состоится по три матча, а на афише с самой большой интригой выглядят матч "Динамо" и "Карпат". В конце концов, в понедельник программу тура будут закрывать "Левый Берег" и "Заря".
Безусловно, действующий чемпион, лидер турнира и представитель Украины в Лиге чемпионов является явным фаворитом грядущего матча. Несмотря на то, что "Верес" после субботней победы над "Кудровкой" поднялся на шестое место, команде Олега Шандрука будет очень сложно противостоять атаке проголодавшихся до побед бразильцев "Шахтера".
Интригой на этот матч является состав "Шахтера", ведь часть игроков донецкого клуба выступала за различные сборные, а уже 14 октября команде играть матч Лиги чемпионов против АЕКа. Поэтому Арда Туран, вероятно, выпустит экспериментальный состав.
Важен матч для обеих команд с точки зрения борьбы за выживание. "Кривбасс" занимает 14 позицию, а "Оболонь" - 15. Интересно, что в новейшей истории киевляне еще не побеждали криворожцев. Важным фактором для "Оболони" станет первый матч в этом сезоне на своем поле: ранее команда проводила все игры на выезде из-за замены газона на стадионе "Оболонь".
Для "Колоса" каждый матч – на вес золота. Команда не уверенно начала текущий сезон и оказалась на 13-й позиции. Вряд ли руководство клуба ожидало именно таких результатов. Руслан Костышин даже намекнул на возможный уход из клуба, но, похоже, кредит доверия тренерского штаба "Колоса" все еще серьезный.
"Харьков" занимает пятое место в турнирной таблице, но вполне может быть и выше - у команды в запасе остается не сыгранный матч против "Кривбасса", который состоится 25 ноября. Что касается "Черноморца", то у одесситов неприятная серия из трех матчей без побед, но они занимают 12 место, оставаясь над зоной переходных матчей.
Буквально вчера в медиа начала распространяться информация о серьезных финансовых трудностях у "Кудровки". Но и без них у команды дела обстоят отнюдь не позитивно: два очка и последняя позиция. В перенесенном матче против "Вереса" команда выглядела неплохо, но удержать свое преимущество не смогла.
Что касается ЛНЗ, то команде Виталия Пономарева пауза на матчи сборных должна была пойти на пользу. После насыщенного старта сезона и еврокубковых матчей с "Гентом" ЛНЗ несколько тяжело вошел во внутренний чемпионат – на осеннюю паузу черкасская команда шла на восьмой позиции.
Без лишних разговоров – центральный матч тура. "Карпаты" в этом сезоне демонстрируют готовность к прыжку от разговоров об амбициях к конкретным турнирным задачам. Похоже, львовян вообще можно назвать одним из приятных открытий этого чемпионата.
"Динамо" – напротив, принесло немало негативных эмоций своим болельщикам. Здесь и вылет из квалификации еврокубков и не слишком зрелищная игра в чемпионате. Как и Арда Туран, Игорь Костюк будет вынужден считаться с определенной группой футболистов, выступавших за сборную Украины, поэтому в матче с "Карпатами" на поле появятся далеко на все привычные игроки стартового состава "Динамо".
Отметим, что у львовян не сыграет Ян Костенко, отбывающий дисквалификацию за удаление в матче с "Вересом".
Исторический парадокс: эти команды никогда не встречались между собой в высшем дивизионе украинского футбола. Они противостояли друг другу в Первой и Второй лигах, а также в Первой лиге и Кубке СССР. В воскресенье начнется новая страница их истории.
"Полесье", вероятно, также применит ротацию состава с учетом своего численного представительства в национальной сборной Украины. А вот "Буковина" приятно удивила первыми матчами в УПЛ, среди которых была и победа над "Динамо". Пока команда Сергея Шищенко занимает 11 место в таблице, имея в активе 7 очков.
Этот матч состоится на стадионе имени Тонкочеева в Каменец-Подольском, хотя Черновцы уже показали, что способны принимать матчи высокого уровня, однако освещение на стадионе еще не довели до нужного уровня.
Команда Александра Рябоконя на осеннюю паузу шла с положительным настроением: "аисты" одержали первую победу по возвращении в УПЛ, обыграв в гостях "Эпицентр" (2:0). Что касается "Зари", то команда Виктора Скрипника не выигрывала четыре тура подряд. В последний раз трем очкам представители луганской команды радовались еще в третьем туре, когда несколько неожиданно победили "Полесье" (2:1).
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