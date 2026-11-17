Молодежная сборная Украины по футболу потерпела второе подряд поражение в товарищеских матчах после обновления состава. В этот раз команда уступила сборной США U23 со счетом 0:3.

Товарищеский матч

Украина U21 – США U23 – 0:3 (0:2, 061)

Голы: Кремаски, 14, Васкес, 36, Диллс, 81.

США забили дважды еще до перерыва

Американская команда открыла счет уже на 14-й минуте встречи. После активной атаки США мяч оказался у полузащитника Бенджамина Кремаски, который точным ударом вывел свою сборную вперед.

На 36-й минуте преимущество американцев удвоилось. Дэвид Васкес запер передачу с левого фланга и сделал счет 2:0.

Во втором тайме украинцы не смогли сократить отставание. На 81-й минуте Марвин Диллс обыграл двух футболистов "сине-желтых" и отправил мяч в ворота, установив окончательный счет.

Украина второй раз подряд проиграла после обновления состава

Для молодежной сборной Украины это поражение стало вторым подряд в товарищеских матчах после обновления состава. В предыдущем спарринге команда уступила Шотландии со счетом 0:4.

Пока украинская сборная проводит тренировочный сбор в Испании. Команда готовится на фоне невыхода в финальную часть чемпионата Европы – впервые за последние шесть лет.