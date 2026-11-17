Молодіжна збірна України з футболу зазнала другої поспіль поразки у товариських матчах після оновлення складу. Цього разу команда поступилася збірній США U23 з рахунком 0:3.
Про результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Товариський матч
Україна U21 - США U23 - 0:3 (0:2, 061)
Голи: Кремаскі, 14, Васкес, 36, Діллс, 81.
Американська команда відкрила рахунок уже на 14-й хвилині зустрічі. Після активної атаки США м'яч опинився у півзахисника Бенджаміна Кремаскі, який влучним ударом вивів свою збірну вперед.
На 36-й хвилині перевага американців подвоїлася. Девід Васкес замкнув передачу з лівого флангу та зробив рахунок 2:0.
У другому таймі українці не змогли скоротити відставання. Натомість на 81-й хвилині Марвін Діллс обіграв двох футболістів "синьо-жовтих" і відправив м'яч у ворота, встановивши остаточний рахунок.
Для молодіжної збірної України ця поразка стала другою поспіль у товариських матчах після оновлення складу. У попередньому спарингу команда поступилася Шотландії з рахунком 0:4.
Наразі українська збірна проводить тренувальний збір в Іспанії. Команда готується на тлі невиходу до фінальної частини чемпіонату Європи - вперше за останні шість років.
Раніше ми повідомляли, що збірна України U-21 зазнала розгрому від Шотландії - із ляпом та автоголом.