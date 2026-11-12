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Футбол 12 листопада 2026 · 18:13

З ляпом та автоголом: збірна України U-21 зазнала розгрому від Шотландії

Перший матч оновленого складу команди Михайленка завершився гучним фіаско
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З ляпом та автоголом: збірна України U-21 зазнала розгрому від Шотландії
Матч Шотландія – Україна (фото: УАФ)

Молодіжна збірна України U-21 невдало розпочала новий цикл після провального відбору на Євро-2027. У товариському поєдинку проти однолітків із Шотландії "синьо-жовті" припустилися грубих помилок у захисті та зазнали розгромної поразки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Товариський матч

Шотландія U-21 – Україна U-21 – 4:0

Голи: Шевченко, 23 (автогол), Маклауд, 44, Вілсон, 60, Стюарт, 71

Як пройшла гра

Поєдинок відбувся у рамках навчально-тренувального збору команди Дмитра Михайленка в Іспанії.

Матч одразу пішов за негативним для "синьо-жовтих" сценарієм. На 23-й хвилині українці самі "привезли" собі гол. Цуканов помилився у штрафному майданчику й віддав пас супернику, після прострілу якого Шевченко зрізав м'яч у власні ворота..

Шотландці продовжували тиснути і перед самою перервою подвоїли перевагу – на 44-й хвилині Маклауд виграв боротьбу на ближній стійці після подачі зі штрафного та головою переправив м'яч у ворота.

Після перерви характер гри не змінився. На 60-й хвилині чергова втрата м'яча в центрі поля призвела до результативної атаки шотландців, яку завершив Вілсон. А згодом крапку в матчі поставив Стюарт, ефектним ударом поціливши у дев'ятку.

Українська "молодіжка" так і не змогла відповісти бодай голом престижу.

Наступний матч "синьо-жовтих"

Реабілітуватися за розгром підопічні Дмитра Михайленка спробують уже найближчого вівторка, 17 листопада. В цей день українці зіграють у товариському матчі проти однолітків зі США (початок – о 15:00 за київським часом).

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Теги: Футбол
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