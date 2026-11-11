"Їхній багаж – це історії в Instagram": легенда "Динамо" різко пройшовся по молодих зірках киян

Колишній захисник київського "Динамо" Сергій Федоров висловився про сучасне покоління футболістів столичного клубу. На його думку, деякі молоді гравці надто рано починають вважати себе зірками.

Про це Сергій Федоров розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Головна проблема сучасних динамівців

Зірка "Динамо" вважає, що нинішнім гравцям не варто порівнювати себе з попередніми поколіннями. Водночас він наголосив: футболісти, які виступають за київський клуб, мають усвідомлювати його історичне значення та відповідальність.

За словами Федорова, частина молодих спортсменів після кількох успішних матчів, виклику до збірної або здобуття чемпіонського титулу починає переоцінювати власні досягнення.

"На жаль, зараз є футболісти, які виграють кілька матчів, потрапляють до збірної або стають чемпіонами й починають вважати, що вже досягли певного рівня. Але вони не розуміють, що потрібно продовжувати працювати", – зазначив екс-захисник.

Яку пораду він дав молоді

Федоров переконаний, що молоді футболісти повинні ставити перед собою конкретні цілі та послідовно рухатися до них. Спочатку потрібно закріпитися в основній команді, потім пробитися до збірної та здобувати трофеї.

"Іноді здається, що їхній головний багаж – це історії та фотографії в Instagram", – додав Федоров.

Він також наголосив, що футболіст має виходити на поле не лише заради заробітку, а й для того, щоб приносити задоволення собі та вболівальникам.