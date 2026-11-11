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Футбол 11 ноября 2026 · 21:30

"Их багаж – это истории в Instagram": легенда "Динамо" резко прошелся по молодым звездам киевлян

Сергей Федоров объяснил, почему после первых успехов молодые игроки останавливаются в развитии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Их багаж – это истории в Instagram": легенда "Динамо" резко прошелся по молодым звездам киевлян
Сергей Федоров в игре за "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Федоров высказался о современном поколении футболистов столичного клуба. По его мнению, некоторые молодые игроки слишком рано начинают считать себя звездами.

Об этом Сергей Федоров рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Главная проблема нынешних динамовцев

Звезда "Динамо" считает, что нынешним игрокам не стоит сравнивать себя с предыдущими поколениями. В то же время он подчеркнул: футболисты, выступающие за киевский клуб, должны осознавать его историческое значение и ответственность.

По словам Федорова, часть молодых спортсменов после нескольких успешных матчей, вызова в сборную или завоевания чемпионского титула начинает переоценивать собственные достижения.

"К сожалению, сейчас есть футболисты, которые выигрывают несколько матчей, попадают в сборную или становятся чемпионами и начинают считать, что уже достигли определенного уровня. Но они не понимают, что нужно продолжать работать", – отметил экс-защитник.

Какой совет он дал молодежи

Федоров убежден, что молодые футболисты должны ставить перед собой конкретные цели и последовательно двигаться к ним. Сначала нужно закрепиться в основной команде, затем пробиться в сборную и завоевывать трофеи.

"Иногда кажется, что их главный багаж – это истории и фотографии в Instagram", – добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что футболист должен выходить на поле не только ради заработка, но и для того, чтобы получать удовольствие самому и приносить его болельщикам.

Также Сергей Федоров рассказал о собственных тренерских амбициях.

Теги: Футбол Динамо
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