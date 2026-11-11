"Их багаж – это истории в Instagram": легенда "Динамо" резко прошелся по молодым звездам киевлян

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Федоров высказался о современном поколении футболистов столичного клуба. По его мнению, некоторые молодые игроки слишком рано начинают считать себя звездами.

Главная проблема нынешних динамовцев

Звезда "Динамо" считает, что нынешним игрокам не стоит сравнивать себя с предыдущими поколениями. В то же время он подчеркнул: футболисты, выступающие за киевский клуб, должны осознавать его историческое значение и ответственность.

По словам Федорова, часть молодых спортсменов после нескольких успешных матчей, вызова в сборную или завоевания чемпионского титула начинает переоценивать собственные достижения.

"К сожалению, сейчас есть футболисты, которые выигрывают несколько матчей, попадают в сборную или становятся чемпионами и начинают считать, что уже достигли определенного уровня. Но они не понимают, что нужно продолжать работать", – отметил экс-защитник.

Какой совет он дал молодежи

Федоров убежден, что молодые футболисты должны ставить перед собой конкретные цели и последовательно двигаться к ним. Сначала нужно закрепиться в основной команде, затем пробиться в сборную и завоевывать трофеи.

"Иногда кажется, что их главный багаж – это истории и фотографии в Instagram", – добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что футболист должен выходить на поле не только ради заработка, но и для того, чтобы получать удовольствие самому и приносить его болельщикам.