"Имею тренерские амбиции": готов ли экс-защитник "Динамо" возглавить команду

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Федоров не исключает возможности самостоятельно возглавить футбольную команду. В то же время специалист признался, что сейчас сосредоточен на работе в столичном клубе и готов помогать ему в любой момент.

Федоров хочет попробовать себя в должности главного тренера

Сергей Федоров, после завершения игровой карьеры работавший в тренерском штабе киевского "Динамо", имеет амбиции стать самостоятельным наставником. Однако он не спешит искать новое место работы.

"Конечно, такое желание есть. Но сейчас это довольно сложно. Сами понимаете, в нынешних условиях непросто найти работу. На данный момент все мои мысли и усилия направлены на клуб, в котором я работаю - киевское "Динамо". И если в любой момент понадобится моя помощь, я с удовольствием помогу", - сказал он.

Опыт работы с Блохиным, Ребровым и Михайличенко

За время тренерской карьеры Федорову пришлось поработать ассистентом нескольких известных специалистов - Олега Блохина, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко и Александра Шовковского.

Бывший футболист подчеркнул, что сотрудничество с Блохиным и Михайличенко было особенным, ведь раньше он сам выступал под их руководством. Это помогало лучше понимать требования главных тренеров и передавать их футболистам.

Отдельно Федоров отметил период работы с Сергеем Ребровым, который назвал очень успешным. По его словам, в течение двух с половиной – трех лет команда выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также хорошо выступала в Лиге Европы.

Одним из самых ярких воспоминаний того периода для него стал матч против английского "Эвертона" в Киеве. Интересно, что в тот же день Федоров защищал диплом на тренерскую лицензию PRO, а вечером уже находился на тренерской скамье во время еврокубкового поединка.

Тренерскую лицензию PRO Федоров получил вместе с Шевченко

Эксзащитник "Динамо" также вспомнил, что учился на тренерскую лицензию PRO в одной группе с Андреем Шевченко, Дмитрием Михайленко, Василием Сачко и другими известными футбольными специалистами.

После сдачи экзаменов Федоров сразу отправился на клубную базу, а оттуда – на НСК "Олимпийский", где вечером состоялся матч с "Эвертоном". По словам тренера, этот день остался в его памяти на всю жизнь.