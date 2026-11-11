Звезда "Динамо" рассказал, какая травма заставила его завершить карьеру

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Федоров вспомнил обстоятельства завершения профессиональной карьеры. Футболист признался, что окончательное решение принял после разрыва ахиллового сухожилия, подвергшегося в первом матче за одесский "Черноморец".

Об этом Сергей Федоров рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Федоров пытался продолжить карьеру после ухода из "Динамо"

По словам Федорова, до окончательного решения завершить выступления он успел сыграть за сборную Украины против Франции и провести несколько матчей в Лиге чемпионов.

На тот момент его контракт с киевским "Динамо" подходил к концу, и стороны прекратили сотрудничество. В то же время защитник не покидал футбол и продолжал поддерживать физическую форму.

Впоследствии Федоров присоединился к одесскому "Черноморцу" и прошел с командой предсезонное собрание. Однако продолжить выступления ему помешало новое серьезное повреждение.

Разрыв ахиллова сухожилия поставил точку в карьере

Уже в первом матче за одесситов футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. Именно после этой травмы он понял, что пора завершать профессиональную карьеру.

"Тогда понял, что нужно заканчивать. Организм уже не выдерживал нагрузок, травмы одна за другой сказывались. Начал задумываться о другой жизни, о тренерской карьере", - рассказал Федоров.

Бывший защитник также признался, что переход к новому этапу жизни был непростым. Несмотря на чувство, что он еще мог играть, физическое состояние уже не позволяло выдерживать необходимые нагрузки.

Наконец Федоров избрал тренерскую деятельность. Его путь в этой профессии начался в крапивнической "Звезде", а затем вернулся в киевское "Динамо", где работал с молодежными командами и был ассистентом тренеров первой команды.