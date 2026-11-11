rbc.ua
UA | RU
Середа, 11 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Зірка "Динамо" розповів, яка травма змусила його завершити кар’єру
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 листопада 2026 · 10:23

Зірка "Динамо" розповів, яка травма змусила його завершити кар’єру

Захисник після завершення контракту з киянами спробував продовжити виступи в "Чорноморці", але вже в першому матчі зазнав серйозного пошкодження
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка "Динамо" розповів, яка травма змусила його завершити кар’єру
Федоров під час виступів за киян (Фото: ФК "Динамо")

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Сергій Федоров пригадав обставини завершення професійної кар’єри. Футболіст зізнався, що остаточне рішення ухвалив після розриву ахіллового сухожилля, якого зазнав у першому матчі за одеський "Чорноморець".

Про це Сергій Федоров розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Федоров намагався продовжити кар’єру після відходу з "Динамо"

За словами Федорова, до остаточного рішення завершити виступи він устиг зіграти за національну збірну України проти Франції та провести кілька матчів у Лізі чемпіонів.

На той момент його контракт із київським "Динамо" добігав кінця, і сторони припинили співпрацю. Водночас захисник не полишав футболу та продовжував підтримувати фізичну форму.

Згодом Федоров приєднався до одеського "Чорноморця" та пройшов із командою передсезонні збори. Однак продовжити виступи йому завадило нове серйозне пошкодження.

Розрив ахіллового сухожилля поставив крапку в кар’єрі

Уже в першому матчі за одеситів футболіст отримав розрив ахіллового сухожилля. Саме після цієї травми він зрозумів, що настав час завершувати професійну кар’єру.

"Тоді зрозумів, що потрібно закінчувати. Організм уже не витримував навантажень, травми одна за одною давалися взнаки. Почав замислюватися про інше життя, про тренерську кар’єру", - розповів Федоров.

Колишній захисник також зізнався, що перехід до нового етапу життя був непростим. Попри відчуття, що він ще міг грати, фізичний стан уже не дозволяв витримувати необхідні навантаження.

Зрештою Федоров обрав тренерську діяльність. Його шлях у цій професії розпочався у кропивницькій "Зірці", а згодом він повернувся до київського "Динамо", де працював із молодіжними командами та був асистентом тренерів першої команди.

В повному інтервʼю для Sport RBC.UA Сергій Федоров розповів про перші кроки в футболі, співпрацю з Лобановським та незабутні матчі Ліги чемпіонів.

Теги: Футбол Динамо Черноморец
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського "Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач