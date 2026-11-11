Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028

Збірна України з футзалу здобула перемогу над Словаччиною у другому турі основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2028. Поєдинок у Братиславі завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Олександра Косенка.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Чемпіонат світу з футзалу. Кваліфікація, 2-й тур

Словаччина - Україна - 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: Драговський, 40 - Микитюк, 19, Семенченко, 34.

Вилучення: Шевчик, 37.

Микитюк і Семенченко принесли Україні перемогу

Українці відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 19-й хвилині Микола Микитюк вивів "синьо-жовтих" уперед, скориставшись передачею голкіпера Олександра Сухова.

Після перерви команда Олександра Косенка продовжила контролювати перебіг зустрічі. На 34-й хвилині Ростислав Семенченко подвоїв перевагу гостей після передачі Данила Абакшина.

Наприкінці матчу словаки перейшли на гру з п’ятим польовим гравцем. На 37-й хвилині господарі майданчика залишилися в меншості після вилучення Шевчика. Томаш Драговскі на останній хвилині скоротив відставання, однак врятуватися від поразки Словаччина не змогла.

Україна одноосібно очолила відбіркову групу

Перемога над Словаччиною стала для збірної України другою поспіль у кваліфікації ЧС-2028. У стартовому турі підопічні Косенка розгромили Естонію з рахунком 9:2.

Після двох матчів українці мають шість очок і посідають перше місце у групі 9. Словаччина йде другою з трьома балами, а Естонія поки не набрала очок.

Турнірна таблиця групи 9:

Україна - 6 очок (різниця м’ячів 11:3). Словаччина - 3 (5:3). Естонія - 0 (3:13).

Коли Україна зіграє наступні матчі відбору

Наступні поєдинки кваліфікації збірна України проведе вже у 2027 році. 26 лютого команда Олександра Косенка зіграє вдома проти Естонії, а 2 березня прийматиме Словаччину.

Для виходу до елітного раунду кваліфікації українцям потрібно виграти свою групу або потрапити до четвірки найкращих команд серед тих, що посядуть другі місця.