Сборная Украины победила Словакию и единолично возглавила группу отбора на ЧМ-2028

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Словакией во втором туре основного раунда квалификации на чемпионат мира-2028. Поединок в Братиславе завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Косенко.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Чемпионат мира по футзалу. Квалификация, 2-й тур
Словакия – Украина – 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: Драговский, 40 – Микитюк, 19, Семенченко, 34.
Удаление: Шевчик, 37.
Украинцы открыли счет в конце первого тайма. На 19-й минуте Николай Микитюк вывел "сине-желтых" вперед, воспользовавшись передачей голкипера Александра Сухова.
После перерыва команда Александра Косенко продолжила контролировать ход встречи. На 34-й минуте Ростислав Семенченко удвоил преимущество гостей после передачи Данилы Абакшина.
В конце матча словаки перешли на игру с пятым полевым игроком. На 37-й минуте хозяева площадки остались в меньшинстве после удаления Шевчика. Томаш Драговский на последней минуте сократил отставание, однако спастись от поражения Словакия не смогла.
Победа над Словакией стала для сборной Украины второй подряд в квалификации ЧМ-2028. В стартовом туре подопечные Косенко разгромили Эстонию со счетом 9:2.
После двух матчей у украинцев есть шесть очков и занимает первое место в группе 9. Словакия идет второй с тремя баллами, а Эстония пока не набрала очков.
Турнирная таблица группы 9:
Следующие поединки квалификации сборная Украины проведет уже в 2027 году. 26 февраля команда Александра Косенко сыграет дома против Эстонии, а 2 марта будет принимать Словакию.
Для выхода в элитный раунд квалификации украинцам нужно выиграть свою группу или попасть в четверку лучших команд среди занявших вторые места.
Ранее мы рассказывали, как сборная Украины начала отбор на чемпионат мира-2028 по футболу по разгромной победе.