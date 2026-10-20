Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ

Ход матча

Команда Александра Косенко сняла все вопросы о победителе еще в первом тайме - украинцы отличились семь раз. Даниил Абакшин оформил хеттрик, дублем отличился Николай Микитюк, по одному голу забили Ростислав Семенченко и Игорь Чернявский.

Единственный гол эстонцев забил Денис Внуков, а второй гол в свои ворота срезал Назар Швед. Впрочем, во втором тайме Вадим Данилюк и Илья Приходько отличились еще раз и установили окончательный счет.

Квалификация на ЧМ-2028. Основной раунд, 20 октября

Эстония – Украина – 2:9 (2:7)

Голы: Абакшин, 1, 12, 18; Микитюк, 10, 15; Семенченко, 11; Чернявский, 20; Данилюк, 26; Приходько, 32 – Внуков, 2; Швед (автогол), 13

Турнирные расклады

Украина попала в отборочную группу 9, где сыграет не только против Эстонии, но и Словакии. Первая игра со словаками состоится 10 ноября, а ответные матчи запланированы уже на 2027-й год.

На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2024 году, украинцы завоевали историческую "бронзу". В матче за третье место "сине-желтые" разгромили Францию со счетом 7:1.