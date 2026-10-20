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Футбол 20 октября 2026 · 07:44

Скандал в ФИФА из-за России: 18 стран пошли на радикальный шаг и сорвали планы организации

Сборная Украины и мировые топ-федерации объявили демарш экспериментальному турниру
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал в ФИФА из-за России: 18 стран пошли на радикальный шаг и сорвали планы организации
Национальные федерации против допуска РФ (фото: Википедия)

Решение Международной федерации футбола допустить представителей страны-агрессора к юношескому турниру вызвало волну возмущения. Сразу 18 национальных ассоциаций решили категорически бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Чемпион".

Отказ и позиция УАФ

Организаторы чемпионата мира U-15 под эгидой ФИФА, который запланирован на 22–31 октября 2026 года в Баку (Азербайджан), разослали приглашения всем 211 ассоциациям-членам, включая представителей страны-агрессора.

Украинская ассоциация футбола отказалась от участия в мероприятии еще на этапе планирования по спортивным причинам, поскольку формат турнира оказался экспериментальным: матчи 8 на 8, таймы по 20 минут и несколько игр в день.

Футболисты этой возрастной категории уже полноценно играют в формате 11 на 11 и готовятся к выступлениям в турнирах развития УЕФА. Вместо поездки в Баку "сине-желтые" сыграют на представительном турнире в Турции против Португалии, Дании, Нидерландов и других сильных соперников.

Когда стало известно о допуске россиян, УАФ незамедлительно обратилась к европейским коллегам с призывом к солидарности. Реакция сообщества оказалась оперативной: часть стран отказалась ехать вовсе, а другие категорически заявили, что не выйдут на поле против сборной РФ.

Мировая изоляция турнира

Благодаря активной коммуникации и принципиальной позиции партнеров попытка вернуть россиян в международный футбол встретила существенное сопротивление. Совместный демарш подтвердил единство европейских футбольных структур в вопросе дальнейшей изоляции агрессора.

К масштабному бойкоту турнира в Азербайджане присоединились сразу 18 представителей УЕФА. Помимо Украины, это Германия, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Румыния, Сербия, Словения, Финляндия, Исландия, Армения, Фарерские острова, Лихтенштейн и Сан-Марино. Помимо европейских сборных, принципиальную позицию заняла также федерация США.

В то же время часть федераций, согласившихся выступить на турнире, заявила о намерении не проводить матчи против российской команды.

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Теги: Футбол ФИФА Чемпионат мира
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