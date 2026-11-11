Костюк проиграла Пегуле на Итоговом турнире и упустила шанс на полуфинал

Марта Костюк не смогла одержать первую победу на Итоговом турнире WTA-2026. Во втором матче группового этапа украинка уступила американке Джессике Пегуле в двух сетах и досрочно упустила шансы на выход в полуфинал.
О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.
WTA Finals 2026. Групповой этап, 2-й тур
Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 5:7.
Во втором туре группового этапа Марта Костюк встретилась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился победой американки.
Первый сет прошел под контролем Пегулы. Американка быстро захватила инициативу и разрешила украинцы выиграть всего два гейма.
Во второй партии борьба была гораздо более напряженной. Костюк пыталась навязать сопернице свой теннис, однако в решающих геймах Пегула оказалась сильнее и довела матч до победы.
После двух туров у Костюк нет ни одной победы и не выиграла ни одного сета. Украинка уже не сможет финишировать среди двух лучших теннисисток своей группы вне зависимости от результата заключительного матча.
По регламенту Итогового турнира в полуфинал выходят по две лучшие участницы каждого квартета. Таким образом, дебютное выступление Марты на WTA Finals завершится после группового этапа.
Отметим, что в первом туре украинка уступила чешке Линди Носковой.
Последний матч группового этапа Марта проведет против американки Коко Гофф. Поединок назначен на 12 ноября.
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