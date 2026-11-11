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Теннис 11 ноября 2026 · 07:49

Костюк проиграла Пегуле на Итоговом турнире и упустила шанс на полуфинал

Украинская теннисистка потерпела второе поражение подряд на дебютном Итоговом турнире
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Костюк проиграла Пегуле на Итоговом турнире и упустила шанс на полуфинал
Марта Костюк потерпела второе поражение (Фото: martakostyuk, Instagram)

Марта Костюк не смогла одержать первую победу на Итоговом турнире WTA-2026. Во втором матче группового этапа украинка уступила американке Джессике Пегуле в двух сетах и досрочно упустила шансы на выход в полуфинал.

О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.

WTA Finals 2026. Групповой этап, 2-й тур

Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 5:7.

Костюк уступила Пегуле в двух сетах

Во втором туре группового этапа Марта Костюк встретилась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился победой американки.

Первый сет прошел под контролем Пегулы. Американка быстро захватила инициативу и разрешила украинцы выиграть всего два гейма.

Во второй партии борьба была гораздо более напряженной. Костюк пыталась навязать сопернице свой теннис, однако в решающих геймах Пегула оказалась сильнее и довела матч до победы.

Почему украинка потеряла шансы на полуфинал

После двух туров у Костюк нет ни одной победы и не выиграла ни одного сета. Украинка уже не сможет финишировать среди двух лучших теннисисток своей группы вне зависимости от результата заключительного матча.

По регламенту Итогового турнира в полуфинал выходят по две лучшие участницы каждого квартета. Таким образом, дебютное выступление Марты на WTA Finals завершится после группового этапа.

Отметим, что в первом туре украинка уступила чешке Линди Носковой.

Костюк сыграет с Гофф в заключительном туре

Последний матч группового этапа Марта проведет против американки Коко Гофф. Поединок назначен на 12 ноября.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина уступила россиянке на старте Итогового турнира WTA.

Теги: Теннис Марта Костюк
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