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Інше 12 листопада 2026 · 15:56

Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів

Долю світового титулу вирішили всього чотири очки переваги
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів
Збірна України (фото: Федерація стрільби України)

Українські стрільці принесли країні першу нагороду найвищого ґатунку на чемпіонаті світу-2026, який триває в катарській Досі. У командній першості нашому тріо вдалося продемонструвати феноменальну стабільність і випередити визнаних світових лідерів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на національну Федерацію стрільби.

Перемога на межі нервів

Чемпіонами світу у стрільбі з пістолета центрального бою на дистанції 25 метрів стали Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак.

Підсумковий результат командного заліку формувався за сумою балів в індивідуальних виступах. Найкращим серед наших спортсменів став Володимир Пастернак, який із 580 очками посів п'яте місце. Павло Коростильов набрав 579 балів (восьма позиція), а Максим Городинець із результатом 576 очок став 14-м.

Сумарні 1735 балів дозволили "синьо-жовтим" випередити головних грандів дисципліни – збірні Південної Корея та Індії.

Україна в медальному заліку

Тріумф у Катарі оновив особисту статистику кожного з українських призерів на рівні світових першостей:

  • Для Павла Коростильова ця медаль стала ювілейною, 15-ю в кар'єрі на ЧС.
  • Максим Городинець здобув свою п'яту нагороду на світових форумах.
  • Володимир Пастернак вдруге піднявся на п'єдестал пошани чемпіонату світу.

Для збірної України це вже третя медаль на поточному турнірі в Досі. Раніше Коростильов став віце-чемпіоном у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів, а в командній першості в цій же дисципліні українське тріо вибороло бронзові нагороди.

Завдяки першому "золоту" Україна піднялася на 11-ту сходинку медального заліку ЧС-2026, розділивши її з Данією та Фінляндією. Лідирує з великим відривом Китай (13 золотих, 6 срібних і 7 бронзових медалей). Світова першість у Досі триватиме до 14 листопада, де серед іншого розігруються перші 36 олімпійських ліцензій на Ігри-2028.

Раніше ми розповіли, як Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу.

Теги: Спортсмени Збірна України Чемпіонат світу
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