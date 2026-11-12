Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів

Українські стрільці принесли країні першу нагороду найвищого ґатунку на чемпіонаті світу-2026, який триває в катарській Досі. У командній першості нашому тріо вдалося продемонструвати феноменальну стабільність і випередити визнаних світових лідерів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на національну Федерацію стрільби .

Перемога на межі нервів

Чемпіонами світу у стрільбі з пістолета центрального бою на дистанції 25 метрів стали Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак.

Підсумковий результат командного заліку формувався за сумою балів в індивідуальних виступах. Найкращим серед наших спортсменів став Володимир Пастернак, який із 580 очками посів п'яте місце. Павло Коростильов набрав 579 балів (восьма позиція), а Максим Городинець із результатом 576 очок став 14-м.

Сумарні 1735 балів дозволили "синьо-жовтим" випередити головних грандів дисципліни – збірні Південної Корея та Індії.

Україна в медальному заліку

Тріумф у Катарі оновив особисту статистику кожного з українських призерів на рівні світових першостей:

Для Павла Коростильова ця медаль стала ювілейною, 15-ю в кар'єрі на ЧС.

Максим Городинець здобув свою п'яту нагороду на світових форумах.

Володимир Пастернак вдруге піднявся на п'єдестал пошани чемпіонату світу.

Для збірної України це вже третя медаль на поточному турнірі в Досі. Раніше Коростильов став віце-чемпіоном у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів, а в командній першості в цій же дисципліні українське тріо вибороло бронзові нагороди.

Завдяки першому "золоту" Україна піднялася на 11-ту сходинку медального заліку ЧС-2026, розділивши її з Данією та Фінляндією. Лідирує з великим відривом Китай (13 золотих, 6 срібних і 7 бронзових медалей). Світова першість у Досі триватиме до 14 листопада, де серед іншого розігруються перші 36 олімпійських ліцензій на Ігри-2028.