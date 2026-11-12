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Футбол 12 ноября 2026 · 18:13

С ляпом и автоголом: сборная Украины U-21 потерпела разгром от Шотландии

Первый матч обновленного состава команды Михайленко завершился громким фиаско
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С ляпом и автоголом: сборная Украины U-21 потерпела разгром от Шотландии
Матч Шотландия – Украина (фото: УАФ)

Молодежная сборная Украины U-21 неудачно приступила к новому циклу после провального отбора на Евро-2027. В товарищеском поединке против сверстников из Шотландии "сине-желтые" допустили грубые ошибки в защите и потерпели разгромное поражение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Товарищеский матч

Шотландия U-21 – Украина U-21 – 4:0

Голы: Шевченко, 23 (автогол), Маклауд, 44, Уилсон, 60, Стюарт, 71

Как прошла игра

Поединок состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора команды Дмитрия Михайленко в Испании.

Матч сразу пошел по негативному для "сине-желтых" сценарию. На 23-й минуте украинцы сами "привезли" себе гол. Цуканов ошибся в штрафной площади и отдал пас сопернику, после прострела которого Шевченко срезал мяч в собственные ворота.

Шотландцы продолжали давить и перед самым перерывом удвоили преимущество — на 44-й минуте Маклауд выиграл борьбу на ближней штанге после подачи со штрафного и головой переправил мяч в ворота.

После перерыва характер игры не изменился. На 60-й минуте очередная потеря мяча в центре поля привела к результативной атаке шотландцев, которую завершил Вилсон. А вскоре точку в матче поставил Стюарт, эффектным ударом отправивший мяч в девятку.

Украинская "молодежка" так и не смогла ответить хотя бы голом престижа.

Следующий матч "сине-желтых"

Реабилитироваться за разгром подопечные Дмитрия Михайленко попытаются уже в ближайший вторник, 17 ноября. В этот день украинцы сыграют в товарищеском матче против сверстников из США (начало — в 15:00 по киевскому времени).

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Теги: Футбол
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