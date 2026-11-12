Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй

У четвер, 12 листопада, в межах п'ятого туру Ліги націй-2026/27 відбудеться центральне протистояння ігрового дня. Національна збірна Італії на легендарному міланському стадіоні "Сан-Сіро" прийматиме команду Франції у вирішальній битві за лідерство у квартеті А1.
Де і коли дивитися матч підкаже Sport RBC.UA.
Після чотирьох турів одноосібним лідером групи А1 є збірна Франції, яка має у своєму активі 10 очок. Італійці йдуть другими, відстаючи на три бали (7 пунктів), тож у разі перемоги на "Сан-Сіро" зможуть наздогнати головного конкурента.
Збірна Італії, яка після невдалої кваліфікації на ЧС-2026 повернула на місток Роберто Манчіні, в поточному розіграші Ліги націй програла лише Бельгії (0:2), після чого двічі впевнено здолала Туреччину (4:1, 3:1) та вивезла нічию з Франції (1:1).
Збірна Франції розпочала нову еру під орудою Зінедіна Зідана. "Ле Бльо" здобули дві мінімальні перемоги (1:0) над Туреччино та Бельгією, потім розгромили Бельгію (4:1), а єдині очки втратили саме в грі з італійцями.
Зустріч у Мілані стане 43-ю в історії очних матчів цих суперників. Загальна статистика на боці італійців: 20 перемог проти 13-ти у французів за дев'яти нічиїх.
Попередня дуель команд відбулася 2 жовтня в межах першого кола поточної Ліги націй і завершилася бойовою нічиєю - 1:1. Тоді на гол француза Майкла Олісе точним ударом відповів захисник італійців Алессандро Бастоні. Водночас останній візит "Ле Бльо" до Італії завершився саме перемогою гостей.
Стартовий свисток у Мілані пролунає о 21:45 за київським часом. Ексклюзивним транслятором зустрічі в Україні виступає медіасервіс MEGOGO.
Переглянути гру наживо можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", а також у всіх пакетах "MEGOPACK". Передматчева студія розпочнеться о 21:10. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Володимир Звєров.
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