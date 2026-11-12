Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй

У четвер, 12 листопада, в межах п'ятого туру Ліги націй-2026/27 відбудеться центральне протистояння ігрового дня. Національна збірна Італії на легендарному міланському стадіоні "Сан-Сіро" прийматиме команду Франції у вирішальній битві за лідерство у квартеті А1.

Де і коли дивитися матч підкаже Sport RBC.UA .

Манчіні проти Зідана

Після чотирьох турів одноосібним лідером групи А1 є збірна Франції, яка має у своєму активі 10 очок. Італійці йдуть другими, відстаючи на три бали (7 пунктів), тож у разі перемоги на "Сан-Сіро" зможуть наздогнати головного конкурента.

Збірна Італії, яка після невдалої кваліфікації на ЧС-2026 повернула на місток Роберто Манчіні, в поточному розіграші Ліги націй програла лише Бельгії (0:2), після чого двічі впевнено здолала Туреччину (4:1, 3:1) та вивезла нічию з Франції (1:1).

Збірна Франції розпочала нову еру під орудою Зінедіна Зідана. "Ле Бльо" здобули дві мінімальні перемоги (1:0) над Туреччино та Бельгією, потім розгромили Бельгію (4:1), а єдині очки втратили саме в грі з італійцями.

Історія протистоянь

Зустріч у Мілані стане 43-ю в історії очних матчів цих суперників. Загальна статистика на боці італійців: 20 перемог проти 13-ти у французів за дев'яти нічиїх.

Попередня дуель команд відбулася 2 жовтня в межах першого кола поточної Ліги націй і завершилася бойовою нічиєю - 1:1. Тоді на гол француза Майкла Олісе точним ударом відповів захисник італійців Алессандро Бастоні. Водночас останній візит "Ле Бльо" до Італії завершився саме перемогою гостей.

Де та коли дивитися матч

Стартовий свисток у Мілані пролунає о 21:45 за київським часом. Ексклюзивним транслятором зустрічі в Україні виступає медіасервіс MEGOGO.

Переглянути гру наживо можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", а також у всіх пакетах "MEGOPACK". Передматчева студія розпочнеться о 21:10. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Володимир Звєров.