В итальянском Турине стартовал главный теннисный турнир года с участием восьмерки сильнейших игроков планеты. Уже первые матчи группового этапа определили единоличных фаворитов обоих квартетов, не оставивших шансов своим оппонентам.

Как прошли стартовые поединки

Первая ракетка мира Александер Зверев начал турнир с прагматичной победы над испанцем Рафаэлем Ходаром в двух партиях – 6:4, 6:4. Немцу хватило по одному брейку в каждом сете, чтобы уверенно довести встречу до успеха на собственной подаче.

В другом матче этого квартета американец Бен Шелтон в напряженном трехсетовом противостоянии одолел француза Артура Фиса (6:2, 3:6, 6:3), одержав свою первую в карьере победу на ATP Finals после прошлогоднего провала на групповой стадии.

В параллельном квартете Карлос Алькарас (№3 ATP) продемонстрировал тотальную доминацию в игре против американца Фрэнсиса Тиафо, разгромив соперника со счетом 6:2, 6:2. Для испанца это четвертое выступление на Итоговом турнире в карьере – в прошлом году он дошел до финала, где уступил Яннику Синнеру.

Тем временем "нейтральный" Даниил Медведев в двух сетах обыграл дебютанта соревнований итальянца Флавио Коболли (7:6, 6:3), дожав соперника на тайбрейке стартовой партии.

Все результаты 1-го тура

Александер Зверев (Германия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 2:0 (6:4, 6:4)

Бен Шелтон (США) - Артур Фис (Франция) - 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Карлос Алькарас (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Даниил Медведев - Флавио Коболли (Италия) - 2:0 (7:6, 6:3)

Турнирное положение в группах

После первого игрового круга ситуация в группах выглядит так (в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета):

Группа А: 1. Карлос Алькарас – 1 победа (100% выигранных сетов); 2. Даниил Медведев – 1 (100%); 3. Фрэнсис Тиафо – 0 (0%); 4. Флавио Коболли – 0 (0%).

1. Карлос Алькарас – 1 победа (100% выигранных сетов); 2. Даниил Медведев – 1 (100%); 3. Фрэнсис Тиафо – 0 (0%); 4. Флавио Коболли – 0 (0%). Группа B: 1. Александер Зверев – 1 победа (100% выигранных сетов), 2. Бен Шелтон – 1 (67%), 3. Артур Фис – 0 (33%), 4. Рафаэль Ходар – 0 (0%).

Расписание матчей 2-го тура

Борьба на кортах Турина продолжится во вторник, 17 ноября. В 15.00 по киевскому времени отношения выяснят неудачники первого тура Фис и Ходар, а в 21.30 начнется центральный матч дня между Зверевым и Шелтоном.

В среду, 18 ноября, на корт выйдут участники группы А: сначала Алькарас сыграет против Медведева, а затем Коболли встретится с Тиафо.