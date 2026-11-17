Завершение теннисного года принесло лидерам украинского тенниса впечатляющие финансовые результаты. Женская теннисная ассоциация обнародовала итоговый отчет о доходах за 2026 год.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные WTA.
Абсолютным лидером по объему призовых выплат среди представительниц Украины стала Элина Свитолина. Успешные выступления на турнирах WTA в 2026 году позволили ей заработать 6 022 470 долларов. На протяжении года теннисистка демонстрировала высокую стабильность, завоевав два чемпионских титула и завершив сезон с убедительным балансом побед и поражений – 51:17.
Вторую строчку в национальном рейтинге заняла Марта Костюк, чей годовой заработок на корте составил 4 580 897 долларов. Как и ее соотечественница, она записала в свой актив два выигранных трофея WTA, завершив сезон с показателем 35 побед при 15 поражениях.
Таким образом, разница в призовых между двумя ведущими украинскими теннисистками достигла 1 441 573 долларов в пользу Свитолиной.
Для оценки общего уровня призовых в мировом туре: лидер рейтинга WTA Елена Рыбакина по итогам сезона-2026 пополнила свой счет на 11 134 420 долларов.
Стоит отметить, что опубликованная статистика охватывает исключительно официальные призовые, выплаченные непосредственно на турнирах за спортивные результаты. В эти суммы не входят гонорары по спонсорским соглашениям, рекламным кампаниям и бонусы от партнеров. Также отметим, что с самих призовых спортсменки еще должны уплатить предусмотренные законодательством налоги.
Ранее экс-первая ракетка Украины объявила о завершении карьеры.