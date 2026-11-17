Национальная сборная Бразилии провела свой заключительный поединок в 2026 году в рамках азиатского турне. Подопечные Карло Анчелотти устроили настоящую голевую феерию в спарринге против Сингапура, а на поле снова появились сразу два легионера донецкого "Шахтера".

Быстрый хет-трик Винисиуса

После неожиданной осечки в игре против Японии (2:3), состоявшейся 14 ноября, пятикратные чемпионы мира стремились реабилитироваться в глазах своих болельщиков уже с первых минут. Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, которому понадобилось всего 12 минут, чтобы оформить хет-трик.

На 9-й минуте он открыл счет после перехвата мяча и передачи Бруну Гимараеша, на 15-й замкнул прострел Эндрика в быстрой контратаке, а на 21-й довел счет до разгромного с паса Эстевао.

Еще до перерыва четвертый мяч в ворота сингапурцев отправил Эндрик, который на 31-й минуте пробил в ближний угол после очередной результативной передачи Эстевао.

На старте второго тайма отличился уже сам вингер "Челси", воспользовавшись скидкой головой от Габриэла. Завершили разгром на 65-й минуте Райан и защитник хозяев Рауль Сухаими, который на 74-й минуте срезал мяч в свои ворота после острого паса Аллана.

Как сыграли футболисты "Шахтера"

Во второй половине встречи главный тренер бразильцев Карло Анчелотти провел серию замен, выпустив на поле обоих представителей донецкого "Шахтера". Полузащитник Марлон Гомес заменил Бруну Гимараеша на 61-й минуте, а вингер Алиссон Сантана вышел вместо Эстевао на 70-й. Результативными действиями "горняки" на этот раз не отличились, однако получили игровое время уже во втором поединке сборной подряд.

Товарищеский матч

Сингапур – Бразилия – 0:7

Голы: Винисиус Жуниор, 9, 15, 21, Эндрик, 31, Эстевао, 51, Райан, 65, Сухаими, 74 (автогол)

Бразилия: Перри, Вандерсон, Жонатан (Диаш, 71), Габриэл (Рейс, 60), Сантос, Гомес (Мораес, 60), Гимарайнш (Марлон Гомес, 61), Райан (Андре, 80), Эстевао (Алиссон Сантана, 70), Винисиус Жуниор (Элиас, 60), Эндрик.