Камбек "Буковины" и спасение на последних минутах: "Полесье" потеряло очки в УПЛ

Черновицкая "Буковина" и житомирское "Полесье" сыграли вничью в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги. Хозяева сумели отыграться после пропущенного мяча и выйти вперед, однако не удержали победу в драматической концовке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Буковина" ответила на гол Брагару двумя мячами

На 18-й минуте "Полесье" вышло вперед благодаря эффектному удару Максима Брагару из-за пределов штрафной. После рикошета мяч перелетел вратаря хозяев и оказался в сетке.

На 35-й минуте игру пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи черновчане смогли отыграться еще до перерыва.

На 44-й минуте Виталий Дахновский сравнял счет, вернув интригу в противостояние.

Второй тайм активнее начала "Буковина". На 56-й минуте Андрей Бусько отличился вторым голом хозяев и вывел свою команду вперед – 2:1.

Пенальти спас "Полесье" от поражения

После пропущенного мяча житомиряне оказались в роли догоняющих и были вынуждены искать возможности для спасения.

"Буковина" долгое время удерживала минимальное преимущество и близилась к важной победе над одним из фаворитов чемпионата.

Однако уже в компенсированное время гости получили право на пенальти. На 90+2-й минуте Владислав Велетень реализовал одиннадцатиметровый удар и спас "Полесье" от поражения.

В итоге команда Руслана Ротаня набрала 19 очков и осталась на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на два балла.

"Буковина" с восемью очками занимает десятое место.

В следующем туре черновицкая команда 17 октября встретится с "Кудровкой", а "Полесье" 18 октября будет принимать киевское "Динамо".

"Буковина" – "Полесье" – 2:2 (1:1)

Голы: Дахновский, 44, Буско, 56 – Брагару, 18, Великан, 90+2 (пенальти).