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Футбол 14 жовтня 2026 · 19:50

Кадрова сенсація в УПЛ: "Колос" повернув екс-гравця збірної України на керівну посаду

Знаковий функціонер знову відповідатиме за спортивний напрямок ковалівського клубу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кадрова сенсація в УПЛ: "Колос" повернув екс-гравця збірної України на керівну посаду
Віталій Лисицький повернувся в "Колос" (фото: ФК "Колос")
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Ковалівський "Колос" офіційно оголосив про повернення 44-річного функціонера Віталія Лисицького. Колишній футболіст збірної України знову обійняв посаду спортивного директора клубу української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Знакова фігура для Ковалівки

Віталій Лисицький присвятив "Колосу" понад вісім років кар'єри – спочатку як гравець, а згодом як керівник спортивного напрямку. Саме в Ковалівці у 2017 році захисник завершив ігрову кар'єру, після чого одразу обійняв посаду спортивного директора. За час його роботи клуб здійснив стрімкий зліт з нижчих дивізіонів до історичного виходу в єврокубки та розбудував сучасну інфраструктуру.

Після тривалого періоду роботи функціонер залишив посаду у 2025 році, однак після паузи керівництво клубу знову звернулося до досвідченого фахівця. У Ковалівці розраховують, що його управлінський досвід і глибоке розуміння філософії клубу допоможуть досягти нових цілей.

Чим відомий Лисицький

Упродовж кар'єри футболіст виступав за київське "Динамо", одеський "Чорноморець", "Дніпро", криворізький "Кривбас", ужгородську "Говерлу", запорізький "Металург" і "Колос".

У складі національної збірної України він провів п'ять матчів.

Поточний стан "Колоса" в УПЛ

У турнірній таблиці чемпіонату України "Колос" посідає 9-ту сходинку, маючи в активі 8 очок після 7-ми зіграних матчів.

Свій наступний поєдинок в українській Прем'єр-лізі ковалівці проведуть у суботу, 17 жовтня – у Львові проти донецького "Шахтаря". Початок – о 18:00.

Раніше ми повідомили, що Тарас Михавко досяг гросмейстерської позначки та вписав своє ім'я в історію "Динамо".

Теги: Футбол УПЛ Колос
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
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